Fox News: успехи Байдена на праймериз показали, как могущественна элита Демпартии США

Наиболее вероятный соперник Трампа — Джо Байден — неуверенный в себе старик, готовый проводить любую политику, какую только потребуют партийные воротилы, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, элита Демократической партии настолько могущественна, что даже Трамп не смог оттеснить её от рычагов власти; теперь вся эта машина будет работать на избрание «податливого» Байдена.

Вы видите человека, готового сказать буквально всё что угодно. Хладнокровные экстремисты в партии будут с первого дня использовать Байдена как своё орудие. И не только в оружейном вопросе, во всех вопросах! Иммиграция, здравоохранение, налогообложение, назначение судей… Эзотерические социальные темы, насколько дикие, что вы были даже не в курсе их существования.



Джо Байдену 77 лет. Если его изберут, в день инаугурации ему будет 78. То есть он будет почти на десять лет старше, чем был Рональд Рейган, когда его впервые привели к (президентской. — ИноТВ) присяге. Байден это остро осознаёт. Вот почему он постоянно говорит об отжиманиях и вызывает других мужчин на кулачный бой. Он комплексует. И эти комплексы делают Байдена податливым перед худшими людьми в политике Демократической партии.



Может быть, вас пугают 28-летние нигилисты, которые сейчас пытаются перестроить американское общество. Есть чего бояться. Но Джо Байдена они приводят в совершеннейший ужас. Он не понимает, что именно они говорят, но знает, что будущее за ними, а не за ним. По этой причине он готов сделать всё, чего они попросят. Можно ожидать, что в его первый срок появится новый федеральный праздник — Неделя самоа-трансгендеров. Дальше — больше.



Байдену нет дела до подробностей политического курса, он вообще не видит разницы. Он просто не хочет быть отстающим.



Какие же политические уроки можно извлечь из событий прошлого вечера? Первый урок состоит в том, что демократический истеблишмент гораздо сильнее республиканского. Не говоря уж о том, что гораздо обширнее. То, что есть у правых, не идёт с ним ни в какое сравнение. Он далеко не ограничен четырьмя программами кабельного телевидения, гроздью вашингтонских аналитических центров и несколькими журналами с небольшим тиражом.



Первый срок администрации Трампа уже подходит к концу, а практически все рычаги власти в этой стране по-прежнему в руках демократов. Они контролируют финансы, крупный бизнес, IT-сектор, конечно же, средства массовой информации, академическую среду, огромную федеральную бюрократию — включая, к сожалению, и Пентагон, а также разведывательные и правоохранительные органы.



Каждое средоточие власти в Америке ополчилось на Дональда Трампа. И мы бы добавили к этому списку правительство коммунистического Китая, которому бы очень хотелось вернуть вчерашнее покладистое американское руководство. Все эти группировки будут неустанно работать на Джо Байдена. Они применят любые имеющиеся у них инструменты — некоторые из этих инструментов открытые, но многие не таковы.



И, самое главное, в их распоряжении будут СМИ, которые — стоит ли говорить? — уже разыгрывают отведённую им роль.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Какая ночь для Джо Байдена! Какая гонка! Невероятно! Я решил вздремнуть, потому что знал, что буду работать допоздна, я проснулся и решил, что всё ещё сплю!



Это было как сон. Как прекрасный сон!



Дата выхода в эфир 04 марта 2020 года.