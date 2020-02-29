Обозреватель The Washington Times: в преддверии выборов 2020 года Америке не следует повторять ошибок Обамы

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FAZ: Турция просит помощи у НАТО после ударов сирийской армии по Идлибу Frankfurter Allgemeine
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«Это русское дерьмо не для меня»: американский писатель рассказал, как относится к «Преступлению и наказанию» El País
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СТРАНА: 73% украинцев выступили за возвращение русского языка в школы Страна.ua
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Washington Post: неважно, Трамп или Сандерс — Америка не выдержит ещё 5 лет популизма Washington Post
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Ващиковский: Россию смогут сдержать только новые ограничения и санкции Rzeczpospolita
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Times: на британском телевидении слишком много геев и этнических меньшинств Times
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Handelsblatt: глава бундестага нашёл «виновников» в истощении западного общества изобилия Handelsblatt
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CNN: перегнули палку — у США нет доказательств «вмешательства» России на стороне Трампа CNN
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Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Италию из-за COVID-2019
Госдепартамент США принял решение повысить уровень опасности поездок в Италию до третьего уровня, при котором гражданам США рекомендуется пересмотреть планы на путешествия.
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СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции для того чтобы обсудить с ними контроль над вооружениями.
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Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.
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Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
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В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.
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Глава СК поручил взять на контроль расследование ЧП в банном комплексе в Москве
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование гибели двух человек, получивших химические ожоги в банном комплексе в Москве.
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Страны ЕС осудили удары по турецким войскам в Идлибе
Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военнослужащим в сирийском Идлибе.
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База ВВС во Франции закрыта из-за коронавируса
Военно-воздушная база под коммуной Крей во Франции была закрыта на карантин после того, как у нескольких человек на ней был обнаружен новый тип коронавируса.
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Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию в сирийском Идлибе.
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Сессия комиссии ООН перенесена из-за невыдачи визы США россиянину
Организационная сессия комиссии ООН была перенесена из-за того, что главе российской делегации Константину Воронцову не выдали американскую визу.
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Ещё один турецкий военный погиб в Идлибе
В результате артобстрела со стороны армии САР в сирийском Идлибе погиб военнослужащий турецкой армии, ещё двое военных ранены.
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Эксперт оценил шансы россиянина Анкалаева победить Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169
Эксперт по смешанным единоборствам Сергей Ващенко считает, что бой россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы станет одним из лучших поединков турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169, который пройдёт в американском Норфолке.
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Помпео примет участие в мероприятиях по подписанию соглашения с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать при подписании соглашения с членами движения «Талибан»* о сокращении насилия.
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В ФРС США заявили о готовности реагировать на риски из-за коронавируса
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Билялетдинов оценил переход Соболева в «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает приход в команду форварда Александра Соболева неплохим усилением атакующей линии красно-белых.
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Кечинов: «Спартак» ошибся с трансферами Шюррле и Тиля
Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клуб ошибся с приобретением голландского полузащитника Гуса Тиля и немецкого форварда Андре Шюррле.
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ООН отправит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии
ООН готовится к отправке на северо-запад Сирии гуманитарной миссии для изучения ситуации на местах, заявил генсек организации Антониу Гутерреш.
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СМИ: Федерация футбола Бразилии контактировала с ПСЖ относительно участия Неймара в ОИ
Президент Федерации футбола Бразилии Рожерио Каболко связался с руководством французского ПСЖ, чтобы получить разрешение на выступление нападающего парижан Неймара за национальную команду на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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В Свердловской области пять человек погибли в результате ДТП
В Свердловской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли пять человек и ещё один пострадал.
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Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что прибегнул к помощи парапсихолога после получения серьёзной травмы.
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В ЦПВС заявили о 25 обстрелах в Сирии
Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в САР за сутки было зафиксировано 25 обстрелов.
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Силкин: если партнёры помогут, то Комличенко доставит проблем «Спартаку»
Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил переход в команду нападающего Николая Комличенко.
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Билялетдинов выразил надежду на то, что «Динамо» вернётся в борьбу за высокие места в РПЛ
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил зимнюю трансферную кампанию московского «Динамо» и выразил надежду, что новички помогут команде бороться за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в банном комплексе в Москве, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
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Тошич: ЦСКА для меня всегда на первом месте
Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич, на протяжении семи лет выступавший за московский ЦСКА, рассказал о своём отношении к армейскому клубу.
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Число заражённых коронавирусом во Франции выросло до 57
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции выросло до 57.
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Малкин заявил, что критика стала для него мотивацией в текущем сезоне
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, откуда черпает мотивацию для выступлений в текущем сезоне.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта.
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Силкин: в матче «Динамо» — «Спартак» эмоций и борьбы будет больше, чем футбола
Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин ожидает много эмоций и борьбы от противостояния бело-голубых со «Спартаком», которое пройдёт в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кечинов считает, что «Динамо» и «Спартак» сыграют вничью в матче 20-го тура РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на московское дерби, которое состоится в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Ставропольском крае следователи помогли сироте получить квартиру
Следователи помогли сироте получить квартиру в Ставропольском крае, рассказали в региональном СУ СК России.
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Источник: в Москве двое погибли от ожогов сухим льдом в бассейне
Два человека погибли, ещё двое пострадали от химических ожогов в банном клубе в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
Благодаря выездной ничьей с австрийским «Зальцбургом» немецкий «Айнтрахт» стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы.
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В Берлине решили отменить туристическую выставку ITB из-за COVID-19
Власти Берлина приняли решение отменить международную туристическую выставку-ярмарку ITB из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает DPA.
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В Татарстане рассказали о состоянии пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
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В Калининградской области рассказали о работе по борьбе с коррупцией в 2019 году
В Калининграде прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе в 2019 году.
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Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. По его словам, в первую очередь это вызвано падением цен на нефть.
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«Химки» разгромили АСВЕЛ в рамках Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» одержали победу над французским клубом АСВЕЛ.
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В МЧС уточнили информацию об упавшем вертолёте в Астраханской области
В астраханском отделении МЧС уточнили информацию о потерпевшем крушение в регионе вертолёте.
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Хотиненко оценил состояние детско-юношеского кино в России
Режиссёр Владимир Хотиненко оценил состояние детско-юношеского кино в России.
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Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в Ливии снизилась до 120,6 тыс. баррелей за сутки, сообщает ливийская Национальная нефтяная компания (NOC).
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Эксперт прокомментировал продажу Россией золота в Британию на рекордные $5 млрд
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал сообщение о том, что в 2019 году Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд.
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Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) могут вернуть государственную аккредитацию.
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Ямпольская заявила об ухудшении отношения к деятелям культуры в России
Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская рассказала, что в последние годы в стране ухудшается отношение к культуре и деятелям искусства, и пояснила, почему это происходит.
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В Челябинске поклонники АУЕ осквернили место гибели подростка
В Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели заступившегося за девушек 17-летнего подростка.
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В УЕФА не рассматривают перенос Евро-2020 из-за коронавируса
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) не планирует менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса,
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие сутки.
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Эксперт рассказал о мерах профилактики коронавируса
Эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал о мерах профилактики коронавируса.
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Власти Татарстана поддержали идею присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»
Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею присвоить Казани звание «Город трудовой доблести».
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В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов
Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.