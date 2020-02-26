Hill: в американские выборы вмешивается не Кремль, а собственные спецслужбы

Аппарат национальной безопасности США намеренно сливает в СМИ информацию о том, что Путин вмешивается в президентскую кампанию 2020 года на стороне Дональда Трампа и Бернарда Сандерса, утверждает The Hill. По мнению ведущих, Саагара Энджети и Кристал Болл, это происходит потому, что нынешний президент США и его главный соперник противостоят интересам истеблишмента.

Всё это нелепо. Послушайте, забавно, что люди Трампа не используют это как оружие… Сам Трамп пишет в Twitter: «Я об этом даже не слышал!» Откуда материализовалась эта информация? Откуда она взялась?



КРИСТАЛ БОЛЛ, ведущая The Hill: Да!



Из глубин бюрократии, выборочно сливающей информацию о президенте и его самом вероятном преемнике (Берни Сандерсе. — ИноТВ).



КРИСТАЛ БОЛЛ: Да!



Это же какое-то безумие!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Да. Внесём полную ясность: имеет место прямое вмешательство в выборы. И это вмешательство нашего аппарата национальной безопасности…



Точно!



КРИСТАЛ БОЛЛ: …который желает связать по рукам и ногам кандидатов, противостоящих его интересам. Ведь ясно как день, что здесь происходит! Сегодня утром был ещё один сюжет: по-видимому, сотрудник аппарата национальной безопасности зашёл слишком далеко в том, что касалось их брифинга для конгресса, где говорилось, что Путин отдаёт предпочтение Трампу и пытается содействовать его переизбранию. Тогда как разведданные… Может быть, это правда, может быть, нет, но это не подтверждено разведданными. Нельзя просто выдавать желаемое за действительное. Ваше мнение, ваши пожелания насчёт разведданных — не то же, что сами разведданные. То есть видите, как этим манипулируют! Воспользуйтесь здравым смыслом. На выборы 2016 года были потрачены миллиарды долларов.



Знаю.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Сама мысль, что Владимир Путин, этот великий знаток Америки, со своими плохо сформулированными, плохо переведёнными мемами про накаченного Берни и всё такое… Несколько миллионов долларов — и это оказало такое большое влияние, что просто перевернуло результат выборов… Это просто безумная мысль!



Откровенно говоря, мне лично стыдно, что я в какой-то момент верила хоть чему-то из этого. Потому что теперь мне так ясно…



Да.



КРИСТАЛ БОЛЛ: …как это используют, чтобы сеять страх, ужас и навязчивые идеи. Это такая новая «красная угроза». И всё это служит интересам аппарата национальной безопасности.



Я тоже, помнится, в 2016-м думал: «Не знаю насчёт WikiLeaks… Надо ли освещать эту информацию от WikiLeaks?» А теперь я скажу, что да, надо было, это было совершенно правомерно. А они твердили: «Но ведь вы делаете именно то, чего хотят русские!» Правда в том, что, когда у вас перед глазами настоящая коррупция, вы должны её освещать.



Так ведь и было. Когда говорили про русских, про эту агитацию в Facebook и всё остальное, правда заключалась в том, что в стране произошёл тектонический экономический сдвиг, заставивший народ политически перегруппироваться. Об этом и следовало говорить. Больше, чем обо всём остальном, о (бывшем директоре ФБР. — ИноТВ) Джеймсе Коми, письмах, русской агитации, о нескольких ничтожных миллионах долларов, потраченных на агитки в Facebook и так далее. Это не имело никакого отношения к тому факту, что экономика фундаментально изменилась — вот и всё!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Да.



И что люди были ею недовольны…



КРИСТАЛ БОЛЛ: Да.



…и в 2016 году проголосовали против… проголосовали за свои интересы. Для миллионов людей, отдавших свои голоса на основании своих пожеланий к улучшению жизни, глубоко оскорбительно, когда им говорят, будто ими манипулировало письмо Коми или русская агитка.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2020 года.