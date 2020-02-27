Fox News: «путинский» хаос настиг американских демократов прямо на сцене дебатов

Американские демократы ищут руку Кремля, сеющую хаос, тем временем на их собственных предвыборных дебатах царит неразбериха, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, политики кричат о «российском вмешательстве» с подачи недалёких политических консультантов, тогда как американский народ волнуют совсем другие темы.

Вчерашний вечерний форум демократов на CBS не был последним в ряду первичных дебатов этого сезона, но, вероятно, это были последние дебаты, имеющие какое-то значение. С сегодняшнего дня и до следующих дебатов праймериз пройдут в 21 штате, в том числе в крупнейших: Калифорнии и Техасе. За это время почти наверняка всё решится.



Казалось бы, кандидатам стоило воспользоваться возможностью поговорить о том, что глубоко небезразлично избирателям. В какой-то краткий миг один из них так и сделал. В своём первом ответе Берни Сандерс упомянул зарплаты: он сказал, что они должны расти быстрее. Это правда. Как зарплаты могут расти при открытых границах, которых требует Сандерс? На этот вопрос невозможно ответить. Но он хотя бы затронул тему, и именно поэтому он лидирует: заговори о том, что людям важно, и они откликнутся.



А вот Майкл Блумберг не лидирует, а хотел бы. Когда настала его очередь высказаться, Блумберг прямо перешёл к той теме, которая, по его мнению, больше всего волнует избирателей: Берни Сандерс — тайный агент России!



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ, бизнесмен, кандидат в президенты США: Владимир Путин думает, что президентом Соединённых Штатов должен быть Дональд Трамп. Вот зачем Россия помогает вам избраться — чтобы вы проиграли ему!



Вот что Блумбергу посоветовали сказать его консультанты. Вывод из этого очевиден: занимайтесь политическим консалтингом! Даже тупые богатеют!



По крайней мере одну группу слушателей в Америке атака Блумберга очень впечатлила — других кандидатов. При одном упоминании Владимира Путина сцена просто взорвалась: внезапно дебаты уподобились собранию книголюбов-радикалов из 1970-х. Пожилые люди, вопящие о холодной войне: «Россия! Россия! Россия!»



Пит Буттиджич, которому 38, хотя он кажется как минимум на век старше, встрял со своей теорией. Чего на самом деле хочет Трамп и его наниматель Владимир Путин, так это политического хаоса, пояснил маленький робот из Саут-Бенда. Буттиджич, казалось, был совершенно убеждён, что никто этого раньше не говорил.



К тому моменту модераторы CBS уже просто сдались. Хаос, на который надеется Путин, опустился на сцену дебатов.



Сандерс решил, что это идеальная возможность предаться своей настоящей страсти — нападкам на Америку, страну, которую он явно ненавидит. Вот он объясняет, что американская система уголовного правосудия на самом деле более репрессивна, чем в коммунистическом Китае.



БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Наша нынешняя система уголовного правосудия не только неисправная, но и расистская. У нас больше заключённых, чем в любой другой стране мира, включая Китай. Одна из причин этого — ужасающая война с наркотиками.



О! Война с наркотиками! Об этом Берни Сандерс говорит в каждой своей речи. Ну очевидно же, что стране, переживающей упадок, с унылым, недостаточно занятым средним классом, надо курить намного больше травы! Такое лечение предлагает Берни. «Зажги косяк и оттянись! Может быть, не заметишь».



Откуда же взять столько травы? На этот счёт у Берни тоже план имеется. Её продадут вам чернокожие. Не шучу! Посмотрите.



БЕРНАРД САНДЕРС: И я скажу вам, что ещё мы сделаем. Мы поможем афроамериканским, латиноамериканским и коренным американским сообществам создавать предприятия по продаже легальной марихуаны, а не позволим кучке корпораций контролировать рынок легализованной марихуаны!



Это, кстати, реальный фрагмент. Итак, сначала они пичкают чёрные районы абортными клиниками, а теперь их ведущий кандидат призывает ещё больше чёрных детишек продавать наркотики. И это партия, любящая чёрную Америку? Что-то не похоже.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2020 года.