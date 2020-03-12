CNN: «почувствовали, будто простудились» — Том Хэнкс объявил о заражении коронависрусом

Во время своей поездки в Австралию голливудские супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон почувствовали, словно подхватили простуду, решили на всякий случай провериться на коронавирус и оказались заражёнными. Об этом рассказал сам актёр в соцсетях. Теперь, как отмечает CNN, австралийским властям предстоит выявить всех, с кем напрямую контактировали инфицированные звёзды.

У Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус, сообщает CNN.

Новостью поделился сам актёр. На своей странице в Instagram Хэнкс написал, что во время поездки в Австралию он и его жена почувствовали похожие на простуду недомогания и решили на всякий случай провериться на коронавирус.

Том Хэнкс: «Привет, друзья. Мы с Ритой находимся в Австралии. В какой-то момент мы почувствовали усталость, как будто простудились, ломоту в теле. Риту периодически охватывал озноб. Была небольшая температура. Мы постарались сделать всё, как нужно в нынешних условиях в мире, сдали анализы на коронавирус и обнаружили, что заражены.

Вот так. Что же теперь делать? У медработников есть свои протоколы, которым необходимо следовать в нашем случае. У нас, Хэнксов, будут ещё брать анализы, наблюдать и изолируют от других людей на сроки, определяемые правилами безопасности. Здесь остаётся лишь справляться потихоньку, день за днём, разве не так?

Мы продолжим рассказывать о том, что с нами происходит и о последних новостях.

Берегите себя!

Спасибо! Ваш Хэнкс».

Как отмечает CNN, представитель четы Хэнксов подтвердил новость о заражении, но дополнительной информации не предоставил.

Компания Warner Bros. также подтвердила, что актёр находился в Австралии, где участвовал в подготовке к съёмкам фильма об Элвисе Пресли. Теперь различные австралийские ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, ищут всех, с кем непосредственно контактировали Хэнкс и Уилсон, включая сотрудников Warner Bros. и коллег актёра по предстоящей картине.

По данным ВОЗ, на сегодня в Австралии зарегистрировано в общей сложности 120 подтверждённых случаев коронавируса. Правительство премьер-министра Скотта Моррисона анонсировало план по поддержке экономики стоимостью $11,4 млрд.

В связи с новостями о заражении звёздной пары австралийский канал Nine Network привёл в действие «план реагирования в условиях кризиса», поскольку во время своего пребывания в стране Рита приходила на утреннюю передачу Today Extra. Ведущие программы и другие сотрудники канала, напрямую контактировавшие с Уилсон, будут переведены на карантин.