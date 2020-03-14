SRF: коронавирус обеспечил онлайн-магазинам в Швейцарии «бум продаж»

Из-за эпидемии коронавируса всё больше швейцарцев предпочитают покупать продукты питания через интернет, сообщает SRF. В связи с этим онлайн-службы доставки еды бьют рекорды по росту прибыли. За последнее время некоторые из них смогли удвоить объёмы поставок. Спрос настолько большой, что компании могут с ним и не справиться, отмечает швейцарский телеканал.

Экономике — от крупного концерна до маленького предприятия — приходится бороться с последствиями пандемии коронавируса. Но в Швейцарии есть отрасль, которая волей-неволей извлекает из происходящего выгоду. Речь идёт об онлайн-покупках, а конкретно о приобретении продуктов питания через интернет. До сих пор эта сфера занимала скорее нишевое положение. За последние же две недели относящиеся к ней крупные поставщики показывают двузначный процентный рост прибыли. С подробностями Лука Фрёлихер.

У сотрудников coop@home много дел. Сейчас в центр распределения в Шпрайтенбахе приходит особенно много заказов, так как коронавирус дал сфере онлайн-покупок мощный толчок.

ФИЛИППЕ ХУВИЛЕР, руководитель coop@home: По сравнению со схожим по продолжительности периодом в феврале 2019 года мы удвоили объёмы поставок нашим клиентам.

Это создаёт трудности для онлайн-ритейлера. Из-за ограниченных возможностей доставки заказ может задержаться, хотя на складе необходимые продукты есть.

ФИЛИППЕ ХУВИЛЕР: Спрос на продукты длительного хранения, например, консервы, масло, минеральную воду, очень высокий. Но мы наблюдаем рост и в сфере продаж свежих продуктов: фруктов, овощей, мяса и молочной продукции. И это определённо связано с тем, что клиенты всё чаще закупаются в интернете.

Ассоциация швейцарских онлайн-ритейлеров рада тому, как развивается ситуация в сфере закупок продуктов питания в интернете. Вопрос, однако, в том, сможет ли бум продаж из-за коронавируса надолго изменить поведение покупателей?

ПАТРИК КЕССЛЕР, президент Ассоциации швейцарских онлайн-ритейлеров: Это придаст стимул сфере продаж продуктов питания в интернете. Но компании, на которые сейчас обрушился этот спрос, с ним никогда не справятся. Это связано с тем, что на данный момент на эти предприятия приходится 3 процента оборота в сфере продаж продуктов питания. В одночасье набрать 6 процентов или 10 процентов не получится.

Так что у служб доставки еды сейчас нет свободных рук, ведь на фоне эпидемии коронавируса им нужно довозить товар до дверей клиентов.

Дата выхода в эфир 12 марта 2020 года.