Bild: немецкий врач в шоке от бездействия Берлина на фоне пандемии коронавируса

На фоне распространения коронавируса в Германии Берлин так и не обеспечил поставки врачам необходимых средств защиты, жалуется в интервью Bild немецкий врач Штефан Хёне. По его словам, власти страны бездействуют, замалчивая истинные масштабы катастрофы. При этом делают вид, что всё хорошо и будет ещё лучше.

Мы теперь хотим поговорить с другим врачом, а именно с практикующим врачом-терапевтом Штефаном Хёне из Вандлица. Несколько дней назад, когда вспышка коронавируса была не такой большой, как сейчас, мы с ним уже разговаривали. Тогда в клинике уже не хватало многих вещей. Доктор Хёне, как дела обстоят на сегодняшний день, когда коронавирус так сильно распространился, в том числе и здесь, в Берлине и Бранденбурге?

ШТЕФАН ХЁНЕ, врач-терапевт: Вначале я хотел бы выразить благодарность. После последнего нашего разговора многие люди меня поддержали. Они стали жертвовать маски и благодаря этому мы смогли продержаться эти недели. Мне также подсказали, где я сам могу их заказать. К сожалению, я всё ещё в шоке от того, как это правительство пытается справиться с катастрофой, и того, что я сегодня узнал на пресс-конференции правительства. Что якобы всё хорошо и будет ещё лучше.

В действительности это не так. Мы до сих пор не получили от политиков масок класса защиты FFP3. Сейчас определяются с тем, сколько их нужно закупить. А на следующей неделе вроде как должны прийти первые поставки этих масок через Ассоциации врачей больничных касс. К тому моменту у многих моих коллег уже наверняка будет не хватать этих средств защиты. Речь идёт вот о такой маске и таких защитных очках. К тому же мы в нашей клинике уже несколько недель ждём поставок средств дезинфекции для рук, которые так до нас и не доходят. И когда мы резервируем заказ на поставку дезинфицирующих средств, в качестве замены ничего не присылают.

Сегодня на пресс-конференции немецкого правительства было сказано, что эта проблема уже решена, что теперь можно будет производить дезинфицирующие средства с помощью технического спирта, но до клиник ничего не доходит. Как мне кажется, в этом кризисе не хватает руководства. Департаменты здравоохранения в разных районах говорят разные вещи. В рамках кризиса с коронавирусом пациентов, которые живут в одном районе, а работают в другом, консультируют по-разному.

Врачам-терапевтам приходится прояснять для многих эти вопросы, и мы не получаем никакой поддержки в плане общения с пациентами. Напротив, пациенты не доверяют департаментам здравоохранения, которые продолжают отказываться от проведения более масштабных тестирований, к примеру, для тех, у кого пока ещё нет симптомов, но кто проявляет обеспокоенность. По моему мнению, в рамках этого кризиса мы проводим недостаточно тестирований с целью понять, как вирус распространяется.

Мы продолжаем отслеживать только цепочки распространения инфекции, хотя уже говорилось, что ею могут заразиться 60—70% населения. Мы можем рассчитывать только на замедление распространения болезни, а не на установление полного контроля. Вчера глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что очень вероятно и вполне реально, что коронавирус будет и дальше распространяться. Сказал, что необходимы масштабные меры со стороны всех правительств. Времени выжидать или делать что-то ещё нет. Необходимо действовать, а я не вижу никаких действий со стороны наших политиков.

Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.