Defense Post: коронавирус вынудил Норвегию отказаться от учений на Крайнем Севере

Норвегия из-за опасений по поводу коронавируса отменила учения Cold Response, в рамках которых военнослужащие стран НАТО должны были отработать навыки ведения боя в условиях Крайнего Севера, сообщает The Defense Post. По данным источника, ранее случай заражения вирусом был выявлен у одного из норвежских солдат, в результате чего в карантине оказалась целая военная база.

Вооружённые силы Норвегии из-за опасений по поводу эпидемии нового коронавируса приняли решение отменить учения Cold Response, в которых должны были принять участие 15 тыс. военнослужащих стран НАТО, сообщает The Defense Post.

«Коронавирус вышел из-под контроля, — заявил глава центра подготовки операций норвежской армии Руне Якобсен. — Мы предпочтём сохранить боеспособность наших войск, чтобы иметь возможность поддержать общество в наступающие сейчас неспокойные времена». Как отметил Якобсен, норвежские вооружённые силы пожелали «избежать ситуации, при которой армия станет бременем для гражданской системы здравоохранения», которая должна была выделить для учений персонал.

Как напоминает корреспондент The Defense Post, предполагалось, что в учениях Cold Response, которые должны были состояться с 12 по 18 марта, поучаствуют военнослужащие из десятка стран НАТО и партнёров альянса, включая США, Францию, Германию, Великобританию, Бельгию и Швецию. Целью учений заявлялась проверка подготовленности войск к «напряжённым боестолкновениям в сложных условиях зимы», пишет издание.

На прошлой неделе у норвежского солдата, дислоцированного на одной из баз на севере страны, был диагностирован коронавирус, после чего командование приняло решение её закрыть, говорится в материале The Defense Post. Это пока единственный обнаруженный случай заражения вирусом в вооружённых силах Норвегии, однако на карантине теперь оказались 240 военнослужащих, подчёркивается в статье. Согласно данным ВОЗ, всего в Норвегии на 10 марта было 192 заражённых человека.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отказываться от проведения запланированных масштабных учений, включая манёвры «Защитник Европы — 2020», в ходе которых из США в Европу будут переброшены 20 тыс. американских военнослужащих, сообщает The Defense Post. Между тем, с тех пор из-за коронавируса уже успели отменить целый ряд учений вне НАТО в Южной Корее и Израиле; кроме того, по тем же соображениям был сокращён масштаб планируемых международных манёвров под руководством США в Африке.