Die Welt: в отличие от американцев немцы не готовы защищать своих союзников по НАТО

Между США и Германией наблюдаются «разительные отличия» в том, как их граждане относятся к различным внешнеполитическим вопросам, пишет Die Welt. К примеру, 60% американцев готовы помочь своему партнёру по НАТО в случае нападения на него другого государства. В ФРГ же 60% выступают против такой военной помощи. И это не единственная тема, по которой мнения жителей двух стран кардинально расходятся.

По самым разным внешнеполитическим вопросам мнения американцев и немцев сильно расходятся, пишет Die Welt. Об этом свидетельствует опрос социологического института Pew, проведённый в Вашингтоне, и фонда Кёрбера — в Гамбурге. Так, две третьих американцев оценивают отношения США и Германии как «хорошие». Только каждый шестой (17%) считает, что они «плохие». В Германии же, напротив, этого мнения придерживаются 64% респондентов, и только 34% полагают, что с отношениями двух стран всё в порядке.

Колоссальная разница между немцами и американцами наблюдается в их оценке пункта НАТО о коллективной обороне. Большинство граждан США (60%) готовы оказать военную помощь союзникам в случае нападения, к примеру, России. В Германии же 60% выступают против такой поддержки, и только 34% — за. К тому же 78% американцев считают необходимым время от времени использовать свою армию для сохранения миропорядка. Такой взгляд на вещи разделяют только 47% немцев. 52% с ним не согласны.

Любопытно, что только 35% граждан США считают, что их европейские союзники должны увеличивать расходы на оборону. При этом половина опрошенных выступают за сохранение прежних затрат на военные нужды. Среди жителей Германии 40% настаивают на их увеличении. 41% — на сохранении. И 15% — на снижении.

Социологи также спросили немцев и американцев о том, кого они считают самыми важными внешнеполитическими партнёрами своих стран. «И здесь имеются разительные отличия», констатирует издание. В списке граждан США Германия оказалась только на пятом месте после Великобритании, Китая, Канады и Израиля. Немцы же поставили на первое место Францию, потом Америку, Китай, Россию, Великобританию и Австрию.

Впрочем, по поводу некоторых вещей жители двух стран сходятся во мнении. Большинство и в США, и в ФРГ призывают к более тесному двустороннему сотрудничеству. Но американцы также настаивают на улучшении отношений с Великобританией, Францией и Японией, а немцы — с Францией, Японией, Россией, Китаем и Великобританией, заключает Die Welt.