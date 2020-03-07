BFM TV: большинство людей в мире относится к женщинам с предубеждением — не исключая самих женщин

По данным последнего исследования Программы развития ООН, 9 из 10 человек в мире имеют предрассудки в отношении женщин, включая самих женщин, сообщает BFM TV. Как показал опрос, большинство жителей планеты придерживаются хотя бы одного сексистского стереотипа. Больше всего таких предубеждений у пакистанцев, а меньше всего — у жителей Андорры, отмечает сайт телеканала.
Опубликованное в преддверии Международного женского дня исследование Программы развития ООН показывает, что 9 из 10 человек в мире имеют предрассудки в отношении женщин, включая самих женщин, сообщает BFM TV.
Из мужчин получаются лучшие политические или бизнес-лидеры, чем из женщин, учёба в университете важнее для представителей сильного пола, и именно он должен иметь приоритет на рынке труда в случае нехватки вакансий — одного из этих предубеждений придерживаются 9 из 10 участников опроса во всём мире, заключило агентство на основе данных из 75 стран, представляющих более 80% населения мира.
Наибольший процент людей с предрассудками обнаружился в Пакистане (99,81%). За ним следуют Катар (99,73%) и Нигерия (99,73%). А колонну «отличников» возглавляют Андорра (27,01%), Швеция (30,01%) и Нидерланды (39,75%). Как отмечает издание, Франция оказалась в середине этого списка — хотя бы одно сексистское предубеждение имеется у каждого второго жителя страны (56%).
Программа развития ООН (ПРООН) отмечает существование «невидимых барьеров» между мужчинами и женщинами, «несмотря на десятилетия прогресса».
«Сегодня борьба за гендерное равенство требует отказа от предрассудков», — говорится в заявлении лидера ПРООН Педро Консейсао.
Коллега Консейсао Ахим Штайнер поддерживает это мнение. «Усилия, доказавшие свою эффективность в устранении различий в сферах здравоохранения или образования, должны получить развитие борьбы с гораздо более сложными проблемами: глубоко укоренившимися предрассудками — как среди мужчин, так и среди женщин, — мешающими реальному равенству», — полагает эксперт.
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