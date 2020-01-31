Le Figaro Оригинал

Le Figaro: реванш за века незаметности — женщины теснят мужчин в политике и не только

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Женщины за 60 занимают сегодня ключевые посты в политике и бизнесе по всему миру, восстанавливая справедливость после многовекового господства мужчин в этих сферах, пишет Le Figaro. При этом, как отмечает издание, пожилые женщины в политике всё ещё остаются объектами критики и дискриминации. В отличие от мужчин, женщинам их возраст и внешний вид часто ставят в упрёк, замечает газета.
Le Figaro: реванш за века незаметности — женщины теснят мужчин в политике и не только
Reuters

На ключевых постах по всему миру сегодня находятся женщины в возрасте 60—70 лет и старше, пишет Le Figaro. «В ответ на всеобщее стремление к молодости и диктат красоты они берут реванш за века незаметности. Так же как и в случае с мужчинами, их морщины не мешают им появляться на первых полосах газет», — отмечает издание, называя такое положение вещей «(р)эволюцией».

В центре битвы за импичмент Дональда Трампа находится женщина в возрасте 79 лет, Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса и одна из самых влиятельных политических фигур в Соединённых Штатах. У руля Европейского центрального банка стоит 64-летняя Кристин Лагард, до этого восемь лет управлявшая Международным валютным фондом. Её преемницей на посту главы ВМФ стала 66-летняя уроженка Болгарии Кристалина Георгиева. Председателю европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен 61 год.

Как подчёркивает издание, ещё недавно подобные посты занимали «седеющие 60-летние мужчины в тёмных костюмах — архетипы гетеросексуальных доминантных самцов». При этом недавние назначения женщин, чьё влияние в экономическом мире значительно и неоспоримо, почти не взволновали общественность, замечает газета. Означает ли это, что мы вступили в новую эпоху, в политической жизни которой считается нормальным быть пожилой женщиной, задаётся вопросом издание.
 
По мнению социолога и автора многочисленных работ, посвящённых старшему поколению, Сержа Герена, сегодня наблюдается движение в сторону большей представленности женщин во власти, даже если определённую роль здесь играет политкорректность. «Возраст здесь не главный показатель: от этих экспертов требуется не соблазнение, а умение принимать решения и хорошо делать свою работу», — замечает он.
 
Тем временем одна из авторов книги «Чужаки в политике. Женщины и меньшинства: господство и сопротивление» Од Лоррио отмечает, что хотя в эпоху #MeToo женщины обрели голос и их присутствие в политике стало гораздо более привычным, быть пожилой женщиной в политике всё ещё означает находиться на пересечении двух видов дискриминации. С её точки зрения, такие женщины сталкиваются с двумя противоречащими друг другу требованиями: либо они должны действовать по тем же правилам, что и мужчины, рискуя стать объектом упрёков, либо — разыгрывать карту женщины, рискуя получить ярлык некомпетентности.
 
Так, Ангела Меркель, в облике которой нет и намёка на сексуальность, получила прозвище Die Mutter (матушка. — ИноТВ). Резкой критике за свой внешний вид подвергалась и единственная в истории Франции 60-летняя женщина — премьер-министр Эдит Крессон, назначенная на этот пост Франсуа Миттераном в 1991 году. В то же время в Великобритании консервативные СМИ высмеивали Терезу Мэй за то, что та в возрасте 60 лет осмеливалась носить платья выше колена и без рукавов.
 
Как напоминает издание, в декабре 2019 года 70-летняя Элизабет Уоррен, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента США, в ответ на упрёк журналиста касательно её возраста заметила, что в случае победы станет «самой молодой женщиной, избранной президентом». Это был изящный способ незаметно поставить вопрос о возрасте кандидатов-мужчин, проблем с которым у общественности не бывает (кандидатам на пост президента США Джо Байдену и Берни Сандерсу 77 и 78 лет соответственно, а Дональду Трампу —73).
 
Автор бестселлера под названием «Колдуньи» (Sorcières) Мона Шолле отмечает, что общество по-разному воспринимает старение мужчин и женщин: представителей мужского пола никогда не «дисквалифицируют» в любовном и сексуальном отношении по причине их возраста, а вид их морщин не вызывает такой жалости отторжения, как вид стареющей женщины.
 
Автор недавно опубликованного эссе с критикой тех, кто говорит о «поколенческом мезальянсе» в браке супругов Макрон, Паскаль Брукнер замечает, что если бы внешний вид Брижит Макрон больше соответствовал её 66-летнему возрасту,  она подвергалась бы ещё большим нападкам.
Тем не менее, как отмечает издание, «торжествующие» 60-летние женщины стали излюбленным объектом рекламы, а в Instagram появляется множество аккаунтов, прославляющих женщин в возрасте «за 50» — обладательниц неординарного стиля.
 
Хотя некоторые критикуют этот «диктат стиля любой ценой», Серж Герен настроен оптимистично: «Сегодня женщины от 55 до 65 лет не задумываются о возрасте. Они современны, они живут, одеваются и экспериментируют». Как напоминает специалист, в недавнем прошлом продолжительность жизни увеличилась на 15 лет, и в 60 лет женщину ещё может ждать успех, не сопровождаемый отказом от жизни и удовольствий. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Ангела Меркель Брижит Макрон Великобритания Германия дискриминация Кристин Лагард США Тереза Мэй Урсула фон дер Ляйен феминизм Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров