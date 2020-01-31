Le Figaro: реванш за века незаметности — женщины теснят мужчин в политике и не только

Женщины за 60 занимают сегодня ключевые посты в политике и бизнесе по всему миру, восстанавливая справедливость после многовекового господства мужчин в этих сферах, пишет Le Figaro. При этом, как отмечает издание, пожилые женщины в политике всё ещё остаются объектами критики и дискриминации. В отличие от мужчин, женщинам их возраст и внешний вид часто ставят в упрёк, замечает газета.

На ключевых постах по всему миру сегодня находятся женщины в возрасте 60—70 лет и старше, пишет Le Figaro. «В ответ на всеобщее стремление к молодости и диктат красоты они берут реванш за века незаметности. Так же как и в случае с мужчинами, их морщины не мешают им появляться на первых полосах газет», — отмечает издание, называя такое положение вещей «(р)эволюцией».

В центре битвы за импичмент Дональда Трампа находится женщина в возрасте 79 лет, Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса и одна из самых влиятельных политических фигур в Соединённых Штатах. У руля Европейского центрального банка стоит 64-летняя Кристин Лагард, до этого восемь лет управлявшая Международным валютным фондом. Её преемницей на посту главы ВМФ стала 66-летняя уроженка Болгарии Кристалина Георгиева. Председателю европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен 61 год.

Как подчёркивает издание, ещё недавно подобные посты занимали «седеющие 60-летние мужчины в тёмных костюмах — архетипы гетеросексуальных доминантных самцов». При этом недавние назначения женщин, чьё влияние в экономическом мире значительно и неоспоримо, почти не взволновали общественность, замечает газета. Означает ли это, что мы вступили в новую эпоху, в политической жизни которой считается нормальным быть пожилой женщиной, задаётся вопросом издание.

По мнению социолога и автора многочисленных работ, посвящённых старшему поколению, Сержа Герена, сегодня наблюдается движение в сторону большей представленности женщин во власти, даже если определённую роль здесь играет политкорректность. «Возраст здесь не главный показатель: от этих экспертов требуется не соблазнение, а умение принимать решения и хорошо делать свою работу», — замечает он.

Тем временем одна из авторов книги «Чужаки в политике. Женщины и меньшинства: господство и сопротивление» Од Лоррио отмечает, что хотя в эпоху #MeToo женщины обрели голос и их присутствие в политике стало гораздо более привычным, быть пожилой женщиной в политике всё ещё означает находиться на пересечении двух видов дискриминации. С её точки зрения, такие женщины сталкиваются с двумя противоречащими друг другу требованиями: либо они должны действовать по тем же правилам, что и мужчины, рискуя стать объектом упрёков, либо — разыгрывать карту женщины, рискуя получить ярлык некомпетентности.

Так, Ангела Меркель, в облике которой нет и намёка на сексуальность, получила прозвище Die Mutter (матушка. — ИноТВ). Резкой критике за свой внешний вид подвергалась и единственная в истории Франции 60-летняя женщина — премьер-министр Эдит Крессон, назначенная на этот пост Франсуа Миттераном в 1991 году. В то же время в Великобритании консервативные СМИ высмеивали Терезу Мэй за то, что та в возрасте 60 лет осмеливалась носить платья выше колена и без рукавов.

Как напоминает издание, в декабре 2019 года 70-летняя Элизабет Уоррен, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента США, в ответ на упрёк журналиста касательно её возраста заметила, что в случае победы станет «самой молодой женщиной, избранной президентом». Это был изящный способ незаметно поставить вопрос о возрасте кандидатов-мужчин, проблем с которым у общественности не бывает (кандидатам на пост президента США Джо Байдену и Берни Сандерсу 77 и 78 лет соответственно, а Дональду Трампу —73).

Автор бестселлера под названием «Колдуньи» (Sorcières) Мона Шолле отмечает, что общество по-разному воспринимает старение мужчин и женщин: представителей мужского пола никогда не «дисквалифицируют» в любовном и сексуальном отношении по причине их возраста, а вид их морщин не вызывает такой жалости отторжения, как вид стареющей женщины.

Автор недавно опубликованного эссе с критикой тех, кто говорит о «поколенческом мезальянсе» в браке супругов Макрон, Паскаль Брукнер замечает, что если бы внешний вид Брижит Макрон больше соответствовал её 66-летнему возрасту, она подвергалась бы ещё большим нападкам.

Тем не менее, как отмечает издание, «торжествующие» 60-летние женщины стали излюбленным объектом рекламы, а в Instagram появляется множество аккаунтов, прославляющих женщин в возрасте «за 50» — обладательниц неординарного стиля.

Хотя некоторые критикуют этот «диктат стиля любой ценой», Серж Герен настроен оптимистично: «Сегодня женщины от 55 до 65 лет не задумываются о возрасте. Они современны, они живут, одеваются и экспериментируют». Как напоминает специалист, в недавнем прошлом продолжительность жизни увеличилась на 15 лет, и в 60 лет женщину ещё может ждать успех, не сопровождаемый отказом от жизни и удовольствий.