Forbes: работа делает людей счастливее, чем брак

Учёные выяснили, что уровень удовлетворённости человека жизнью мало меняется на её протяжении, пишет Forbes. При этом оказалось, что брак не играет большой роли в оценке личного благополучия. Напротив, наличие работы является важным аспектом в том, что касается определения уровня счастья людей по всему миру, а её отсутствие плохо сказывается на удовлетворённости человека жизнью.

В чём секрет счастья? Этот извечный вопрос рассматривается в новом исследовании академического журнала Psychological Science («Психологическая наука»), пишет Forbes.

Команда исследователей под руководством Эндрю Джебба из Университета Пердью проанализировала данные более чем 1,7 млн человек по всему миру, чтобы раскрыть ключи к счастью на протяжении всей человеческой жизни. При этом обнаружилось, что работа является более значимой предпосылкой для счастья, чем брак.

По утверждению исследователей, во всех регионах мира трудоустроенные люди оценивали свой личный уровень счастья выше, чем безработные. Различия между работающими и неработающими людьми обычно достигали пика в возрасте около 50 лет и были несколько ниже в более молодом возрасте. При этом ощущение счастья от наличия работы превышало уровень счастья от наличия брачных уз, отмечается в статье.

Что касается влияния брака на удовлетворённость жизнью, исследователи пишут: «У состоящих в браке людей удовлетворённость жизнью была несколько выше, чем у неженатых людей, в течение всей жизни». В то же время, повышение уровня счастья от брака на протяжении всей жизни было малозначительным.

Почему это так? Несмотря на то, что, скорее всего, существует множество факторов, результаты исследования показывают особенно значительное снижение удовлетворённости жизнью среди безработных. Иными словами, речь может идти не о том, какую степень удовлетворённости может принести человеку хорошая работа или хороший брак, а о том, насколько несчастливыми себя чувствуют люди при отсутствии работы на ключевых этапах жизни.

Также исследователи проанализировали, различается ли удовлетворённость жизнью у людей из разных регионов мира. Основываясь на предыдущих исследованиях, учёные объединили респондентов из 166 стран в группы по десяти регионам. Они установили, что по всему миру у людей наблюдается небольшое снижение удовлетворённости жизнью на всём её протяжении. Это означает, что люди, как правило, немного счастливее в двадцать лет, чем в шестьдесят, поясняет издание.

Тем не менее, имеются и некоторые примечательные региональные различия. Например, в англоязычном мире (который включает в себя Австралию, Ирландию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США) уровень удовлетворённости жизнью незначительно увеличивался на протяжении жизни. И наоборот, снижение удовлетворённости жизнью с возрастом было особенно заметно в так называемой Латинской Европе (в которую исследователи включили Францию, Израиль, Италию, Мальту, Молдавию, Португалию и Испанию), а также Восточной Европе (Албании, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Кипре, Чехии, Грузии, Греции, Венгрии, Казахстане, Косово, Киргизии, Македонии, Черногории, Польше, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении и Украине).

Исследователи пришли к следующему выводу: уровень удовлетворённости жизнью мало меняется на её протяжении. Между тем, брачные узы очень мало ассоциируются у людей с личным благополучием, в то время как наличие работы является более значимым фактором при оценке удовлетворённости жизнью у участников исследования по всему миру, заключает Forbes.