CNN: учёные установили — чем дороже у вас автомобиль, тем хуже у вас характер

Учёные пришли к довольно единодушному мнению: если вы водите дорогую машину, то вы, вероятно, «придурок», пишет CNN. Согласно новому исследованию, водители роскошных автомобилей, скорее всего, не станут останавливаться и пропускать пешеходов.

Вероятность того, что такой водитель притормозит, снижается на 3% за каждые дополнительные $1000 от стоимости его авто.

Исследователи из Невадского университета в Лас-Вегасе предположили, что владельцы дорогих автомобилей «чувствуют превосходство над другими участниками дорожного движения» и оказываются менее способными сопереживать обычным пешеходам.

К таким выводам учёные пришли, проведя несколько сотен экспериментов с участием добровольцев.

Американские исследователи использовали одного белого и одного темнокожего мужчину, а также а одну белую и одну темнокожую женщину. Как выяснилось, машины чаще всего уступали дорогу женщинам и белым — в 31% случаев, мужчинам дорогу уступали в 24% случаев, а темнокожим добровольцам в 25%.

Между тем, как отмечается в статье, исследование, проведённое американскими учёными, отнюдь не ново. Так, в январе этого года финские исследователи опубликовали доклад, в котором также говорилось, что люди, которые владеют роскошными транспортными средствами, чаще бывают «сварливыми, упрямыми, неприветливыми и неспособными сопереживать другим».