Welt: специально давил детей — преступник в немецком Фолькмарзене был хорошо известен полиции

Мотив шокирующего преступления в немецком Фолькмарзене до сих пор неизвестен, передаёт Welt. Водитель автомобиля, который врезался на полной скорости в толпу, пока не в состоянии дать показания из-за тяжёлой травмы головы. По некоторым данным, 28-летний Морис П. целенаправленно «устроил охоту на детей». Мужчина, предположительно, не был пьян и ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции, сообщает телеканал.

Мотив шокирующего преступления в гессенском Фолькмарзене до сих пор неизвестен. Водитель автомобиля, который врезался в толпу во время масленичного карнавального шествия, пока не в состоянии дать показания. По некоторым данным, 29-летний мужчина целенаправленно устроил охоту на детей. З0 человек пострадали, семеро из них получили тяжёлые ранения. Мужчина, предположительно, не был пьян и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Находился ли он в состоянии наркотического опьянения, пока тоже неясно.

День завершился двумя операциями спецназа: в Фолькмарзене сотрудники появились перед домом водителя и рядом с местом преступления. Зачем они это сделали — полицейские не ответили. По информации, 29-летний Морис П. уже был знаком следователям: в поле зрения полиции он попал за оскорбления, незаконное вторжение в жилище и вымогательство. До поздней ночи следователи искали улики в его автомобиле, серебристом Mercedes Kombi. В свою очередь, свидетели утверждают, что мужчина специально метился в детей.

БЕНЬЯМИН ШТОЙБЕР, свидетель: Я стоял напротив, когда он въехал в толпу. Он дал по газам, врезался, потом ещё раз нажал на газ… Я услышал, как закричала женщина, видел маленького ребёнка на земле.

Фолькмарзен — это маленький городок в федеральной земле Гессен к юго-востоку от Касселя. Местное масленичное карнавальное шествие пользуется популярностью и привлекает много посетителей. Приблизительно в 14:30 Морис П. объехал заграждение и въехал на полной скорости в толпу. З0 человек пострадали, семеро получили тяжёлые ранения, многие из них дети.

Вечером на место преступления прибыл министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт.

ПЕТЕР БОЙТ, министр внутренних дел Гессена: Насколько я знаю, мотив преступления пока неизвестен. Следствие прилагает все усилия, чтобы его установить.

Мориса П. задержали. Допросить его до сих пор не удалось, так как он сам получил тяжёлую травму головы. Полицейские задержали ещё одного мужчину: предположительно, он снимал преступление на камеру. Пока неясно, знал ли он заранее о преступлении.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2020 года.