SZ: инциденты со стрельбой возродили дискуссию о ношении оружия в Германии

Стрельба в городе Ханау вновь напомнила о том, что экстремисты легко получают доступ к оружию, занимаясь стрелковым спортом, пишет Süddeutsche Zeitung, отмечая, что преступник с 2012 года состоял в стрелковом объединении. Многие считают, что в Германии действуют слишком мягкие правила о ношении оружия: кроме того, эксперты опасаются, что правовые органы физически не могут проконтролировать всех владельцев оружия, коих в ФРГ насчитывается около 1 млн человек.

Согласно оценкам немецкого журналиста Романа Графе, начиная с 1990 года, из оружия для стрелкового спорта в Германии было убито 250 человек, пишет Süddeutsche Zeitung. В начале 2009 года Графе запустил инициативу под лозунгом: «Нет орудиям убийства в качестве спортивных орудий!».

Вчерашний инцидент в городе Ханау вновь напомнил то, о чём предупреждали уже давно, пишет издание: занимаясь стрелковым спортом, экстремисты легко получают доступ к оружию. Устроивший стрельбу в Ханау преступник c 2012 года был членом стрелкового объединения Diana Bergen-Enkheim.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, в ФРГ с 2013 года существует национальный регистр оружия, находящегося в обращении в стране. Согласно данным регистра, сейчас в Германии насчитывается около 5,4 млн единиц стрелкового оружия, однако эксперты утверждают, что в обращении находятся ещё 20 млн единиц, хранящихся нелегально.

Таким образом, 5,4 млн единиц легального стрелкового оружия принадлежит примерно 950 тыс. граждан: из них чуть менее половины являются охотниками, которые для ношения оружия должны получить охотничью лицензию. Что касается людей, занимающихся стрелковым спортом, то для получения оружия они должны быть старше 18 лет: кроме того, им необходимо доказать свою потребность в оружии. Условие выполнения этого требования — год регулярных занятий в стрелковом объединении. Причинами отказа в выдаче оружия могут стать алкогольная зависимость, психические заболевания или связь с экстремистскими организациями.

Кроме того, многие граждане ФРГ обладают малой лицензией на оружие, допускающей ношение газовых пистолетов и пугачей, пишет Süddeutsche Zeitung. Согласно статистике, за последние годы число их владельцев почти удвоилось и в 2019 году составило 640 тыс. человек. В качестве причины часто называют растущую внутри общества обеспокоенность.

Споры вокруг закона о ношении оружия идут в ФРГ уже многие годы, отмечает издание: кто-то считает его слишком мягкими, кто-то слишком жёсткими. В свете последних инцидентов со стрельбой дискуссия возродилась. Эксперты опасаются, что правовые органы не способны контролировать каждого из почти миллиона владельцев оружия и удостовериться, что все они будут использовать оружие только по назначению и не скатятся в экстремизм. По мнению Романа Графе, «риски смертоносного оружия невозможно просчитать».