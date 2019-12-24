Welt: у продавцов оружия в Германии нет отбоя от «напуганных клиентов»

В Германии торговля оружием нелетального действия переживает настоящий бум, пишет Die Welt. Ситуация такова, что из-за наплыва «напуганных клиентов» у продавцов в оружейных лавках по всей стране иногда элементарно даже нет времени на перекур, отмечает немецкое издание.
Пугачи, газовые баллончики, сигнальное оружие: всё больше жителей Германии приобретает «средства самообороны», сообщает немецкая газета Die Welt.
«В ФРГ оружейный бизнес переживает настоящий бум», — констатирует автор статьи Эльке Боддерас.
Ситуация такова, что из-за наплыва «напуганных клиентов» у продавцов в оружейных лавках по всей Германии иногда элементарно даже «нет времени на перекур», отмечает журналистка Die Welt.
Стремительно же расти количество владельцев разрешений на ношение оружия нелетального действия в Германии начало после лета 2015 года, когда в страну хлынул поток беженцев, подчёркивает Боддерас.
«С 2015 года количество выданных разрешений на ношение оружия нелетального действия в Германии увеличилось более чем в два раза», — уточняет автор статьи.
Например, только с января 2018 года по февраль 2019 года число владельцев подобных разрешений увеличилось на 10% и составило почти 620 тыс. человек.
При этом, продолжает журналистка немецкого издания, получить в Германии разрешение на ношение оружия нелетального действия «большого труда не составляет».
Желающие должны быть старше 18 лет, не иметь правонарушений, а также пройти проверку, что они лично способны носить оружие, перечисляет Боддерас.
Обойдётся же разрешение на ношение оружия нелетального действия от €30 до €150 в зависимости от федеральной земли, добавляет автор.
В Германии тот, у кого с собой есть подобное разрешение, имеет право прийти в оружейный магазин, купить пистолет, «положить его в карман и спокойно пойти дальше», уверяет журналистка немецкой газеты Die Welt.
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