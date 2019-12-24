Welt: у продавцов оружия в Германии нет отбоя от «напуганных клиентов»

03:00 Роспотребнадзор проверит точки продажи никотиносодержащих изделий Роспотребнадзор организует проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции.

03:00 Источник: «Рубин» интересуется Соболевым и двумя игроками «Зенита» Казанский «Рубин» хотел бы усилить свой состав форвардом Александром Соболевым из «Крыльев Советов», а также Олегом Шатовым и Леоном Мусаевым, выступающими за санкт-петербургский «Зенит».

03:00 В Татарстане вручили госнаграды Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды, передаёт «Реальное время».

03:00 На конкурс «Лидеры России» представили более 21 тысячи социальных проектов На конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей».

03:00 Корабли Северного флота прошли по Севморпути в восьмой раз Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев заявил, что корабли Севфлота прошли по Северному морскому пути в восьмой раз, передаёт телеканал «Звезда».

03:00 В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов В Москве планируют открыть социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, приезжающих на лечение из регионов.

03:00 Пассажирам первых поездов из Петербурга и Москвы в Крым подарят туристическую карту гостя Пассажирам первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь подарят карту гостя, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное Министерство внутренней политики, информации и связи.

03:00 На первичное звено здравоохранения направят 800 млрд рублей Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта составят почти 800 млрд рублей, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

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03:00 В ХМАО и Челябинской области завели дела по факту массового отравления детей В Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области завели уголовные дела по факту массового отравления детей, передаёт URA.RU.

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03:00 ЦСКА добыл шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом».

03:00 Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе Следователи проверяют сообщения о травле девочки в одной из школ Уфы, передаёт Mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по Башкирии.

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03:00 Медведева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в соцсетях Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что старается абстрагироваться от негатива в социальных сетях, однако это не всегда получается.

03:00 В правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.

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03:00 Мариу поделился мнением о перспективах Миранчука в Серии А Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.

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03:00 Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоао Мариу заявил, что его соотечественник Криштиану Роналду мог бы перейти в клуб Российской премьер-лиги при условии, что команда борется за победу в Лиге чемпионов.

03:00 Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

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03:00 Глава МИД Сирии заявил о недоверии в конституционном комитете Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT заявил об отсутствии доверия между членами конституционного комитета САР, отметив необходимость принятия мер по его налаживанию.

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03:00 Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков Специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.

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03:00 Хусаинов — о запрете на критику арбитров: а давайте вообще о футболе не писать Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов не поддерживает запрет на публичную критику судей, который накануне был введён Российским футбольным союзом (РФС).

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03:00 В Совфеде прокомментировали реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Nation News прокомментировал заявление службы внешних связей Евросоюза по поводу запуска пассажирских поездов через Крымский мост.

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