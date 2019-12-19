Newsweek: вооружены до зубов — на руках у американцев уже свыше 400 млн единиц огнестрельного оружия

С 1986-го по 2018 год в США было произведено или импортировано как минимум 423 млн единиц огнестрельного оружия для личного пользования, сообщает Newsweek. Как передаёт издание, сегодня оружием владеет около 30% американцев, и половина из них — белые мужчины.

По словам журнала, эти оценки не учитывают огнестрельное оружие, произведённое до выбранного периода времени, однако также не принимают в расчёт оружие, изъятое из обращения после производства.

Вдобавок к этому, согласно последнему докладу Национального фонда стрелковых видов спорта, с 1990-го по 2017 год в Америке было произведено или импортировано 17,7 млн спортивных винтовок.

«Эти цифры показывают, что у Америки имеется сильное желание продолжать покупать оружие в законных целях, — заявил глава фонда Джо Бартоцци. — Беспрерывная популярность личного огнестрельного оружия показывает серьёзный интерес американцев в самозащите и защите своих домов, а также в занятии досуговыми стрелковыми видами спорта».

Несмотря на призывы к запрету на продажу так называемого боевого оружия, именно эти виды оружия шире всего распространены среди американского населения, отмечает издание. Что качается объёмов производства оружия, в последние годы они были нестабильны. С 2005 года индустрия находилась в состоянии устойчивого роста, ежегодно производя всё больше оружия. В 2010 году произошло постепенное падение, а в 2014 году объёмы производства резко снизились на 15%. В следующие два года объёмы производства восстановились, а в 2017-м снова обрушились на 25%.По предварительным оценкам, в 2018 году тенденция к снижению объёмов производства продолжилась. Всего в этот год было выпущено 7,6 млн единиц огнестрельного оружия — на несколько сотен тысяч меньше, чем годом ранее.

Как поясняет издание, индустрия огнестрельного оружия обычно чувствительна к событиям в политической и социальной сфере: число покупок может зависеть от близости выборов или содержания общественного обсуждения в стране. Так, после стрельбы в начальной школе в Коннектикуте в 2012 году продажи оружия в штате, по данным местных СМИ, стали постепенно расти, а в преддверии президентских выборов 2016 года они резко взлетели вверх.

По оценкам исследовательского центра Pew Research Cente, 30% взрослых жителей США владеют оружием, а ещё 11% живут вместе с владельцем оружия. При этом белые мужчины более склонны к владению пистолетом, чем представители других социальных групп. Среди них владельцев оружия около 50%, в то время как среди женщин и мужчин не белой расы этот показатель не превышает и 15%.