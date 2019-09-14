N-TV: крупный американский бизнес высказался за ужесточение права на ношение оружия

Представители 145 крупных американских фирм написали открытое письмо сенату США, в котором призвали принять закон, ужесточающий правила при покупке огнестрельного оружия, пишет N-TV. Лидер республиканского сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что этот закон будет рассмотрен, только если его одобрит Дональд Трамп, который, как отмечает издание, регулярно высказывает свою поддержку Национальной стрелковой ассоциации.
Спустя недели после трагедий в Эль-Пасо и Дайтоне, унёсших жизни 31 человека, дебаты о более жёстких правилах при покупке оружия поутихли, пишет N-TV. Соответствующий законопроект не был принят сенатом США.
Теперь же к проблеме подключился крупный бизнес: руководители 145 американских компаний (таких как Levi Strauss, Uber, Twitter и Airbnb) написали открытое письмо сенаторам с призывом ужесточить право на ношение оружия. Как отмечает издание, к инициативе не присоединились такие фирмы, как Facebook, Google и JPMorgan.
В письме говорится, что в США ежедневно случаются инциденты со стрельбой, в которых гибнут люди, что является «кризисом здоровья общества, требующим срочного вмешательства». По мнению составителей, насилия с применением огнестрельного оружия можно избежать, и сенат США обязан внести в это свою лепту. В частности, в письме предлагается ввести закон, предусматривающий проверку покупателя перед приобретением оружия.
Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что такой закон будет вынесен на обсуждение, только если он будет поддержан президентом. Как отмечает N-TV, Дональд Трамп, регулярно демонстрирующий свою поддержку могущественной Национальной стрелковой ассоциации, пока не высказал своей чёткой позиции по этому вопросу.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Макконнелла в том, что своими оттяжками он ставит под угрозу жизни людей. По её словам, если бы закон уже вступил в силу, многочисленные жизни были бы спасены.
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