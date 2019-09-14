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N-TV: крупный американский бизнес высказался за ужесточение права на ношение оружия

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Представители 145 крупных американских фирм написали открытое письмо сенату США, в котором призвали принять закон, ужесточающий правила при покупке огнестрельного оружия, пишет N-TV. Лидер республиканского сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что этот закон будет рассмотрен, только если его одобрит Дональд Трамп, который, как отмечает издание, регулярно высказывает свою поддержку Национальной стрелковой ассоциации.
N-TV: крупный американский бизнес высказался за ужесточение права на ношение оружия
Reuters

Спустя недели после трагедий в Эль-Пасо и Дайтоне, унёсших жизни 31 человека, дебаты о более жёстких правилах при покупке оружия поутихли, пишет N-TV. Соответствующий законопроект не был принят сенатом США.

Теперь же к проблеме подключился крупный бизнес: руководители 145 американских компаний (таких как Levi Strauss, Uber, Twitter и Airbnb) написали открытое письмо сенаторам с призывом ужесточить право на ношение оружия. Как отмечает издание, к инициативе не присоединились такие фирмы, как Facebook, Google и JPMorgan.
 
В письме говорится, что в США ежедневно случаются инциденты со стрельбой, в которых гибнут люди, что является «кризисом здоровья общества, требующим срочного вмешательства». По мнению составителей, насилия с применением огнестрельного оружия можно избежать, и сенат США обязан внести в это свою лепту. В частности, в письме предлагается ввести закон, предусматривающий проверку покупателя перед приобретением оружия.
 
Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что такой закон будет вынесен на обсуждение, только если он будет поддержан президентом. Как отмечает N-TV, Дональд Трамп, регулярно демонстрирующий свою поддержку могущественной Национальной стрелковой ассоциации, пока не высказал своей чёткой позиции по этому вопросу.
 
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Макконнелла в том, что своими оттяжками он ставит под угрозу жизни людей. По её словам, если бы закон уже вступил в силу, многочисленные жизни были бы спасены. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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N-TV Германия Европа
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