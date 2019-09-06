CBS: после массового расстрела в Техасе конгресс вновь призвали ужесточить контроль над оружием

После массовой стрельбы в техасской Одессе американские законодатели вновь оказались под давлением общественности, требующей принять меры для контроля над оружием, сообщает CBS News. Между тем Дональд Трамп не торопится поддерживать какие-то конкретные шаги в этом направлении, указывая лишь на безуспешность строгой проверки покупателей в прошлом, отмечает телеканал.

Нам стали известны новые подробности о подозреваемом в массовом убийстве в Одессе, штат Техас. Источники в правоохранительных органах заявляют, что стрелок купил оружие на закрытой распродаже, и теперь стражи правопорядка пытаются найти продавца. С репортажем корреспондент CBS News Мирея Виллареал.

КРИСТОФЕР КОМБС, специальный агент ФБР: Он (стрелок. — ИноТВ) давно катился под откос. Нельзя сказать, что он просто проснулся в субботу утром, пришёл на работу — и тогда всё произошло.

По словам властей, в субботу утром оба, 36-летний Сет Аарон Эйтор и его работодатель в нефтяной сервисной компании, позвонили в полицию после увольнения Эйтора. Но когда приехали полицейские, Эйтор уже успел скрыться.

МИРЕЯ ВИЛЛАРЕАЛ, корреспондент CBS News: Значит ли это, что нагнать его и понять, как быстро он передвигается, было трудно?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Совершенно верно, это было трудно.

Спецагент ФБР Кристофер Комбс заявляет, что во время бойни, которую Эйтор устроил между Одессой и округом Мидланд, он звонил в экстренные службы.

КРИСТОФЕР КОМБС: Он сказал, что именно он тот парень, который всё это совершил.

15 сцен преступления произошли в разных местах в радиусе десяти миль. В среднем, по словам Комбса, случаи массовой стрельбы заканчиваются примерно за шесть минут. Но этот инцидент длился более часа. Агенты ФБР, которые устроили обыск в доме Эйтора, назвали жилище подозреваемого «странным» и «отражающим его психическое состояние».

МИРЕЯ ВИЛЛАРЕАЛ: Что уникального в этом случае, помимо мобильности стрелка?

КРИСТОФЕР КОМБС: Если взглянуть на случаи массовой стрельбы, которые были у нас в этом году, то все они похожи по своей сути.

МИРЕЯ ВИЛЛАРЕАЛ: Каковы их характерные черты?

КРИСТОФЕР КОМБС: Я думаю, самая важная характерная черта, с чем нам могут помочь люди, — это постепенное сползание на дно, свойственное таким индивидуумам.

МИРЕЯ ВИЛЛАРЕАЛ: Мы всё ещё не знаем, как Эйтору удалось получить свою штурмовую винтовку. Но нам известно, что недавно он провалил проверку и не мог приобрести оружие легально. Мирея Виллареал, CBS News, из Одессы, штат Техас.

После массовой стрельбы на законодателей вновь оказывается давление, чтобы они приняли меры для контроля над оружием. По данным сайта Mass shooting tracker, за прошлый месяц во время массовых расстрелов погибли 58 человек. Согласно определению Минюста, массовыми считаются убийства трёх или более человек, помимо стрелка.

На выходных Трамп заявил, что необходимо что-то предпринять, чтобы предотвратить массовые расстрелы. Но при этом президент не уточнил, какой именно законопроект он поддерживает.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Многие республиканцы, многие демократы хотят что-нибудь сделать. Посмотрим, что получится. Это (массовое убийство в техасской Одессе. — ИноТВ), в действительности, ничего не меняет…

Мы изучаем множество различных предложений, законопроектов, идей, концепций. Всё это длится с давних пор. Проверки… Я, к сожалению, должен сказать, что если взглянуть в прошлое на пять или шесть лет назад, то по большей части, какими бы строгими ни были проверки, они не останавливали (массовые расстрелы. — ИноТВ).

Так что это большая проблема. Это проблема психического здоровья. Это большая проблема.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2019 года.