Independent: в Сан-Франциско Национальную стрелковую ассоциацию назвали террористической организацией

После массового расстрела на крупном фестивале в калифорнийском городе Гилрой официальные лица в Сан-Франциско проголосовали за то, чтобы признать Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) «внутренней террористической организацией», пишет The Independent.

Американские лоббистские группы редко получают такой ярлык, отмечает издание. Местные власти пошли на этот шаг, после того как члены городского наблюдательного совета приняли резолюцию, в которой связали рост в стране случаев массовых расстрелов с влиянием NRA.

«Во всех странах есть жестокие и полные ненависти люди, но только в Америке, во многом благодаря влиянию Национальной стрелковой ассоциации, мы предоставляем им свободный доступ к штурмовому оружию и магазинам большой ёмкости», — подчёркивается в резолюции.

В документе также указывается, что США в настоящий момент «страдают от эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия» и что оружейное лобби использовало «своё значительное богатство и организационную мощь для продвижения владения оружием и для подстрекательства владельцев оружия к актам насилия».

Хотя эта резолюция в юридическом плане не ограничивает сотрудничество местного бизнеса с NRA, однако оно призывает сам город и округ Сан-Франциско «предпринять все разумные шаги», чтобы ограничить сотрудничество местных компаний с «внутренней террористической организацией».

Национальная стрелковая ассоциация оказалась в центре внимания после недавней серии массовых расстрелов. В то же самое время активисты и кандидаты в президенты США от Демократической партии призывают ввести запрет на штурмовое оружие. А некоторые даже требуют от правительства выкупить у людей автоматы Калашникова и AR-15. Именно эти вооружения использовались в ходе последних массовых расстрелов.

В NRA резолюцию наблюдательного совета Сан-Франциско назвали «нелепым трюком» и призвали калифорнийский город сосредоточиться не на реформировании контроля над оружием, а на «реальных проблемах».

«Этот нелепый трюк со стороны наблюдательного совета — попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается Сан-Франциско, таких как вопиющий уровень бездомных, употребление наркотиков, стремительный рост мелких преступлений, и это лишь некоторые из них», — говорится в комментарии NRA.

В ассоциации заявили также, что продолжат «работу по защите конституционных прав всех свободолюбивых американцев».