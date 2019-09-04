Вести: на Украине заговорили о легализации нелегального оружия

Украинские депутаты зарегистрировали в Раде новый проект закона «Об оружии». Как сообщают «Вести», он призван уменьшить количество оружия на украинских улицах, однако некоторые детали проекта, в частности, легализация уже имеющегося оружия на руках у населения, вызывают у экспертов серьёзные сомнения.

Депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Раде новый проект закона «Об оружии». Как пишут «Вести», он содержит резонансные нормы, призван уменьшить количество оружия на улицах, однако детали проекта вызывают сомнения в экспертной среде.

Как отмечает издание, закона, регламентирующего любые правовые аспекты в отношении оружия, на Украине нет, есть только приказ МВД, изданный ещё в 1998 году. Поэтому авторы Игорь Фрис и Александр Матусевич поместили в проект закона определение и описание видов оружия, порядок его хранения, оборота, контроля за ним и, разумеется, применения.

«Условно, закон — о короткоствольном оружии. Проект определяет порядок контроля за всем оружием с момента покупки, закрепляет основания для отказа в выдаче разрешения на право покупки и владения, а они будут жёстче, чем сейчас», — рассказал «Вестям» Игорь Фрис.

Он обещает либерализацию бюрократических процедур, которые приняты сейчас при выдаче разрешений на покупку оружия. Второй элемент законопроекта — создание Единого унифицированного реестра оружия.

«В него будут помещены метки отстреленных припасов, уникальные «отпечатки», — говорит «Вестям» Фрис. — В реестре будет не только то оружие, что продается, но и то, что поступает на вооружение в ВСУ и МВД. Ведь не раз бывало, что оно пропадает со складов, а потом никто не может установить, из какого «огнестрела» были совершены преступления».

Такой реестр уже существует и называется «гильзотекой». Правда, в весьма ограниченном виде, что вызывает вопросы к сохранности архивов. Эксперты, опрошенные «Вестями», считают создание единой базы весьма положительным аспектом.

«Очень хорошая идея. Так как гильзы будут уже отстрелянными, можно будет легко установить, из какого именно пистолета произведён выстрел», — пояснил «Вестям» полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Однако ещё одна норма, предложенная авторами, вызвала буквально шквал эмоций. Речь о попытке решить судьбу оружия, которое уже находится на руках населения.

Как пояснил «Вестям» Игорь Фрис, проект регулирует нормы, связанные с его оборотом и хранением.

«Говорится о конкретных процедурах, которые позволят определённым способом — если это будет принято — легализировать или привести это оружие в соответствие с нормами закона, которые будут действовать. Это будет похоже на те процедуры, которые приняты сегодня в ходе месячников по добровольной сдаче оружия, — будет применяться соответствующая процедура, и так мы сможем начать вывод этого оружия из тени», — говорит Фрис.

Точное количество нелегальных «стволов» неизвестно. В отчете аналитического центра Small Arms Survey говорится, что до начала конфликта в Донбассе на Украине насчитывалось около 3 млн единиц незаконных «огнестрелов», и с тех пор, как предполагает Украинская ассоциация владельцев оружия, показатель мог увеличиться до 5 млн единиц, от пистолетов Макарова до автоматов Калашникова.

«Большое количество оружия, которое когда-то было легальным, сегодня считается нелегальным по разным причинам. Например, гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие (в основном охотничьи винтовки), которым владели легально, может быть признано незаконным после того, как сменился собственник, — было подарено или передано по наследству», — говорится в отчете Small Arms Survey. Впрочем, там же утверждается, что большая часть оружия всё-таки приходит с фронта.

«Тут люфта быть не может: если разрешить легализировать это оружие, полученное непонятным путём, это приведёт к ещё большему хаосу и неразберихе на улицах городов, нежели тот, что уже существует. Это оружие может быть изъято и утилизировано, и только добровольная сдача может быть вероятным условием непривлечения его владельцев к уголовной ответственности», — сказал «Вестям» депутат, член комитета Рады по правоохранительной деятельности Илья Кива.