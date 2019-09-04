Вести: на Украине заговорили о легализации нелегального оружия

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Telepolis: цель американского авиаудара по Идлибу — показать, «кто в доме хозяин» Telepolis
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Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе политсилы.
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Эксперт оценила идею четырёхдневной рабочей недели
Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.
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Овечкин: для меня причёска — не главное в жизни
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не слишком пристально следит за своим внешним видом.
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В Госдуме рассказали о значимости ВЭФ для России
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.
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Зобнин назвал Шотландию главным конкурентом России в квалификации ЧЕ-2020 по футболу
Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Шотландии, который состоится в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020.
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Программу в честь Дня города в центре Москвы посвятят юбилею ВДНХ
Программу в честь Дня города на Тверской и близлежащих улицах посвятят 80-летию ВДНХ, сообщают «Дни.ру».
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Эксперт оценила заявление о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова прокомментировала RT заявление президента Ирана Хасана Рухани о новом сокращении ядерных обязательств Ирана.
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Тренер «Зенита» рассказал, зачем Малком приехал в Россию
Бразильский тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о цели, которую преследовал его соотечественник Малком, переезжая в Россию.
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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
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Госдеп: США продолжат давление на Иран для изменения его политики
Соединённые Штаты продолжат оказывать максимальное санкционное давление на Иран для того, чтобы обеспечить возвращение Тегерана к процессу переговоров и изменить политику страны, заявили в Госдепартаменте США.
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Зобнин: футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда полностью поддерживает главного тренера Олега Кононова.
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Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на 56,3%
Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона составил $1,4 млрд в 2018 году, что на 56,3% превышает показатель 2017-го.
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Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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Абдулманап Нурмагомедов рассказал, как поборол Тактарова
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как боролся с экс-чемпионом организации Олегом Тактаровым.
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В Минздраве рассказали об основных факторах развития рака
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Об этом пишет «Научная Россия».
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ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» победил «Нефтехимик».
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Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
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Скворцова впервые проведёт прямую линию 13 сентября
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию с россиянами 13 сентября в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Александр Емельяненко проведёт бой с Кокляевым по правилам бокса
Стали известны подробности предстоящего боя бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
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Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
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Спортивный директор «Динамо»: мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал об опасениях матери новичка команды Максимилиана Филиппа относительно переезда сына в Россию.
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Главы Генштабов России и Франции провели телефонные переговоры
Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Лекуантром, сообщили в Минобороны России.
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Эксперт оценил потенциал Дальнего Востока
Генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с ФАН оценил потенциал Дальнего Востока.
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В галерее Уффици прокомментировали показ картины Боттичелли в России
Директор галереи Уффици Айке Шмидт в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал показ картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» в России.
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду уступил московскому «Спартаку».
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Эксперт оценил позицию Киева по российским наблюдателям в Донбассе
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT позицию представителей Украины, которые выступили за возвращение российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
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В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
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Женская сборная России по волейболу уступила команде Италии в 1/4 ЧЕ
Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в польской Лодзи.
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Юные футболисты «Спартака» обыграли «Црвену Звезду» на турнире в Болгарии
В болгарском Пловдиве стартовал престижный детский футбольный турнир Lukoil Cup, на котором Россию представляют воспитанники московского «Спартака» 2008 года рождения.
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«Театральный марш» пройдёт в Москве в День города
Фестиваль «Театральный марш» пройдёт в Москве в День города, 7 сентября. Об этом сообщает НСН.
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Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с американцем Дастином Порье ради общения с фанатами.
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Трамп не исключил возможности встречи с Рухани на полях ГА ООН
Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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В Ульяновске вынесли приговор по делу об убийстве
Жительница Ульяновска приговорена к 8,5 года колонии за убийство, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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У футболиста «Халл Сити» Макдональда диагностирован рак кишечника
У защитника «Халл Сити» Ангуса Макдональда был диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
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Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
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Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.
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В Совфеде прокомментировали возможное продление санкций ЕС
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
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Гендиректор «Зенита» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что зимой клуб будет искать усиление на трансферном рынке.
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Эксперт прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности на Украине с 1 января 2020 года.
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Прокурор попросил суд приговорить активиста Котова к 4,5 года колонии
Представитель гособвинения в ходе заседания Тверского суда Москвы попросил приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.
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Власти Амурской области рассказали о проекте канатной дороги между Россией и Китаем
Губернатор Амурской области Василий Орлов в беседе с «Известиями» рассказал о проекте канатной дороги между Россией и Китаем.
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В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
Очередная встреча представителей контактной группы по Донбассу состоится в Минске 18 сентября, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
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Эксперт оценил перспективы отношений России и Индии
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Володин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы отношений России и Индии.
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Хоккеист Голдобин подписал однолетний контракт с «Ванкувером»
Форвард Николай Голдобин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс».
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Экс-министр экономики России прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.
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Эксперт прокомментировал возможность продления санкций ЕС
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
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Испанец Итуррия победил на 11-м этапе «Вуэльты»
Испанский велогонщик команды Euskadi Basque Country — Murias Микель Итуррия стал победителем 11-го этапа многодневки «Вуэльта».
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В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
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Зубков: по игре мы могли выиграть у Аргентины
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков считает, что матч со сборной Аргентины (61:69) в рамках ЧМ-2019 мог сложиться по-другому, однако его команда «промазала много бросков» и пропустила много быстрых атак соперника.
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В Калифорнии нашли тела 33 погибших пассажиров затонувшего судна
В Калифорнии спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших после того, как прогулочное судно Conception после пожара затонуло у берегов острова Санта-Крус. Тело одного погибшего всё ещё не найдено, сообщает KTLA со ссылкой на Береговую охрану США.