La Tribune: хаотичная история «Северного потока — 2» только начинается

Страсти вокруг российского газопровода накаляются. В то время как Германия стремится обеспечить себя электроэнергией на фоне закрытия АЭС и угольных шахт, Украина, Польша и страны Прибалтики опасаются «российского доминирования» на европейском рынке, пишет Оливье Дюрен на сайте La Tribune. По мнению автора статьи, проект «Северный поток — 2» при всей своей привлекательности для немцев опасен для Европы.

В начале 2020 года Россию и Германию должен соединить «спорный» газопровод «Северный поток — 2», проходящий по территориальным водам пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, пишет главный редактор Le Monde de l'énergie Оливье Дюрен на сайте La Tribune.



«Спорный» — это слабо сказано: настолько ощутимо давление на этот 1200-километровый трубопровод, оказавшийся в центре геополитической и экономической битвы между российским гигантом «Газпромом» и его европейскими партнёрами с одной стороны — и Еврокомиссией, Дональдом Трампом и другими странами Старого Света с другой стороны», — говорится в статье.



Главред Le Monde de l'énergie отмечает, что во всей этой истории Германия оказывается «в настоящем энергетическом тупике». В 2011 году Берлин пообещал закрыть последнюю АЭС к 2022 году: правительство Ангелы Меркель сделало ставку на возобновляемые источники энергии, но не рассчитало свои силы, и в 2018 году почти треть электричества в стране производилась самым вредным для экологии способом — путём сжигания каменного угля. В 2019 году Меркель начала проводить программу, в соответствии с которой электростанции, работающие на угле, и угольные шахты должны быть закрыты к 2038 году, а при благоприятных условиях — к 2035-му.



В ожидании этого «отдалённого и неопределённого» срока Берлин ищет дополнительные источники энергии и «протягивает руку» российскому природному газу, пишет Оливье Дюрен. «Северный поток — 2» должен удвоить пропускную мощность первого «Северного потока».



«Но это решение, полностью принимаемое немецким руководством и кажущееся идеальным, на самом деле опасно, — говорится в статье. — Ведь Владимир Путин как тонкий стратег завершает свою мастерскую комбинацию на европейской энергетической шахматной доске». Главред Le Monde de l'énergie объясняет, что, по мнению Польши, Дании и депутатов Европарламента, «Северный поток — 2» — это «политический проект, позволяющий Кремлю ослабить Украину — страну, традиционно занимающуюся транзитом газа».



Помимо этого, Европа окажется в «неизбежной зависимости» от России, и «хозяин Кремля» непременно воспользуется этим, чтобы вернуть себе влияние на международной арене. «Следует опасаться попыток давления «по-украински», — предупреждает Оливье Дюрен. Например, в случае разногласий между Россией и Европой Москва может просто «перекрыть вентиль».



«Не будем забывать, что в прошлом году более 40 процентов природного газа поставлялось в Европу из России (на долю Германии приходится четверть европейского импорта). Эти цифры не радуют некоего Дональда Трампа…» — говорится в статье.



Оливье Дюрен констатирует, что проект «Северный поток — 2» расколол Европу. Причём Польша, Украина, страны Прибалтики и Франция обеспокоены не столько экономикой, сколько «угрозой геополитического доминирования» России. Как отмечает автор статьи, «благоразумный» Париж регулярно пытается надавить на Берлин, так что в феврале в их отношениях чуть не наступил «кризис».



«Итак, хаотичная коммерческая (и, стало быть, дипломатическая) история «Северного потока — 2» только начинается. Вот уж действительно хотелось бы быть маленькой мышкой в Брегансоне и подслушать, о чём говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин с глазу на глаз», — заключает Дюрен.