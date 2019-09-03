24 канал: Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Украинская Верховная рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Как сообщает «Телеканал новин 24», согласно новым конституционным изменениям, депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или любые публичные выступления, речь идёт лишь об уголовной ответственности. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Верховная рада Украины поддержала снятие депутатской неприкосновенности. Как передаёт «Телеканал новин 24», за лишение иммунитета проголосовали 373 депутата.
По случаю голосования за отмену неприкосновенности в Раду пришел президент Владимир Зеленский.
«На Украине уже давно существует двигатель политической жизни: депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом забывают об этом. А дальше — снова по кругу. Однако этому механизму пора отправиться на свалку истории», — заявил украинский президент.
Он отметил, что согласно новым конституционным изменениям, депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или любые публичные выступления, речь идёт лишь об уголовной ответственности.
Закон о снятии неприкосновенности с депутатов вступит в силу с 1 января 2020 года.
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