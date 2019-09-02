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Диалог.ua: пользователи интернета высмеяли неграмотность нового министра образования Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пользователи интернета обратили внимание на безграмотность нового министра образования Украины Анны Новосад. Как пишет «Диалог», в своём посте на Facebook Новосад допустила множество ошибок. Чиновница даже не знает, как правильно пишется название главного финансового документа страны.
Диалог.ua: пользователи интернета высмеяли неграмотность нового министра образования Украины
Facebook

Новый министр образования Украины Анна Новосад выложила в интернет первый пост после назначения. Как пишет «Диалог», пользователи сети нашли в нём множество ошибок. 

Как отмечает издание, было выложено два поста для сравнения — и количество ошибок в трёх абзацах было больше десяти. Новый министр даже не в курсе, как правильно пишется название главного финансового документа страны.

 
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