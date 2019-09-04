CBS News: крупнейшие супермаркеты США ограничили продажу патронов и оружия

После того как в супермаркете Walmart в Эль-Пасо расстреляли 22 человека, сеть Walmart решила прекратить продажу патронов для карабинов, пистолетов и револьверов, а также запретить открытое ношение оружия в своих магазинах, сообщает CBS News. Примеру Walmart решил последовать другой розничный гигант — Kroger. Однако не все американцы согласны, что это сделает их жизнь безопаснее.
Эта вспышка агрессии произошла всего через несколько недель после другого массового убийства с применением огнестрельного оружия — в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Тогда погибли 22 человека. Сегодня Walmart объявил, что его политика в области продажи патронов, а также политика по отношению к клиентам, открыто носящим оружие, существенно изменятся.
Подробности, а также экстренная новость об оружейной политике крупнейшей в стране сети супермаркетов — в репортаже Миреи Вильярреал.
С 3 августа в результате массовых убийств с применением огнестрельного оружия погибли более 70 человек. Одесса, Дейтон и Эль-Пасо, где вооружённый преступник убил 22 человека в магазине Walmart. Сегодня главный исполнительный директор Walmart Дуглас Макмиллон сослался на эти трагедии, объявляя о радикальных изменениях политики розничного гиганта в области продажи оружия и патронов. В служебном письме он заявляет: «Нам ясно, что статус-кво неприемлем».
Компания планирует прекратить продажу патронов для карабинов и короткоствольного оружия, а также продажу короткоствольного оружия в Аляске — последнем штате, где они по-прежнему продают это оружие. В тех штатах, где разрешено открытое ношение оружия, они попросят клиентов больше не носить оружие открыто в магазине. Но покупать охотничьи винтовки и патроны к ним по-прежнему можно.
Спустя считанные часы после этого объявления Национальная стрелковая ассоциация написала в Twitter: «Стыдно смотреть, как Walmartуступает давлению антиоружейной элиты. Вместо очередей в Walmartскоро будут очереди в других магазинах, более приверженных основополагающим свободам Америки».
РОЙ ГИЛЛЕАН, владелец закусочной BarnDoorSteakhouse: Когда туда придут плохие ребята, они не будут соблюдать правила…
Рой Гиллеан — хозяин Barn Door Steakhouse в Одессе (штат Техас. — ИноТВ). Участившиеся массовые расстрелы по всей стране побудили его получить лицензию на скрытое ношение короткоствольного оружия.
МИРЕЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ, корреспондент CBSNews:Walmartтеперь заявляет: «Мы сократим продажи патронов и короткоствольного оружия». По вашему лицу я вижу, как вы к этому относитесь, но…
РОЙ ГИЛЛЕАН: Зачем?
МИРЕЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ: Вы не считаете это решение правильным?
РОЙ ГИЛЛЕАН: Нет! Потому что эти люди, преступники, злодеи, всё равно это раздобудут! Всё, что вы делаете, это связываете руки тем, кто хочет позаботиться о своей семье, тем, кто хочет быть защищённым.
МИРЕЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ: Позже в течение дня, Нора, мы узнали, что к Walmartприсоединяется Kroger, который просит посетителей не носить огнестрельное оружие открыто в его магазинах. Исключение делается только для сотрудников правоохранительных органов. Нам также известно, что они выступают за ужесточение оружейного законодательства.
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