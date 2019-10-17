CBS News: в США школьники обезвредили одноклассника с оружием

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В Калининградской области пройдёт эстафета «Дорогами Победы!»
В Калининградской области состоится эстафета «Дорогами Победы!», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Свитолина о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу
Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от россиянки Вероники Кудерметовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд снизил до 12,5 лет 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
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СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ
Санкт-Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Йокерита» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Омской области перед судом предстанут 16 «чёрных лесорубов»
В Тарский районный суд (Омская область) передали уголовное дело против 16 «чёрных лесорубов», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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В Тюмени перед судом предстанут двое обвиняемых в хищении на 46 млн рублей
В Тюмени перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в хищении на 46 млн рублей, сообщает Nashgorod.ru.
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Трамп назвал великим днём для цивилизации решение по операции в Сирии
Договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Рублёв рассказал, что вынес из матчей с Медведевым
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он для себя сделал после матчей с соотечественником Даниилом Медведевым.
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Рублёв о подготовке к матчам: иногда обращаюсь к Медведеву и Хачанову
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как обычно готовится к матчам.
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Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомятся с приглашением на саммит G7 в США.
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Хоккеист Зыков высказался о своей дисквалификации за допинг
Российский форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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В «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выступил с заявлением относительно дисквалификации российского форварда Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
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Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.
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В ФАР прокомментировали возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
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Гала-концерт «Звёзды Петербурга» пройдёт 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы
Гала-концерт «Звёзды Петербурга» состоится 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы, сообщает Nation News.
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Эксперт прокомментировал увеличение Россией вложений в госбумаги США
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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Губернатор Токио предложила провести соревнования Игр-2020 на Курилах
Губернатор Токио Юрико Коикэ в ответ на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе нескольких соревнований Игр-2020 предложила провести их на Курильских островах.
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В Ставрополе проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре
В Ставрополе организовали проверку по факту гибели двух человек при пожаре, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Эксперт прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Интер»
Телекомментатор Георгий Черданцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможный переход форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».
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Футбольный агент прокомментировал назначение Тедеско главным тренером «Спартака»
Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал назначение экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
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Число зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 37 тысяч
Количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 37 тыс., сообщает Inkazan.ru.
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Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в 2020 году шесть российских банков в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге будут оказывать населению государственные услуги.
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НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
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В Подмосковье планируют создать заказник с 80 видами животных
В Щёлкове планируют создать заказник с 80 видами животных, сообщает сайт «Москва 24».
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Кубинская балерина Алисия Алонсо умерла на 99-м году жизни
Кубинская балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет.
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На Ильинке завершились работы по благоустройству
На Ильинке и в прилегающих к ней переулках завершились работы по комплексному благоустройству, сообщает Newizv.ru.
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Эксперт оценил возможность переноса Первого комитета Генассамблеи ООН
Директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи ООН.
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Глава ФСБР: почти половину женской сборной составили девушки из Подмосковья
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большая часть спортсменок женской национальной команды являются воспитанницами подмосковных спортивных школ.
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Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни. Об этом сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
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Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»
Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Об этом по итогам визита в Анкару заявил вице-президент США Майк Пенс.
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Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
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Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии.
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Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ. Об этом по итогам заседания комиссии заявил её глава Василий Пискарёв.
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Рублёв обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Белоруссии Егором Герасимовым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
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Турция сообщила о нейтрализации «702 террористов» в Сирии
Турецкая армия в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии нейтрализовала «702 террориста». Об этом заявили в Министерстве обороны Турции.
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СМИ: Биатлонистка Сабитова решила выступать за сборную Белоруссии
Российская биатлонистка Аделина Сабитова намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Белоруссии.
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В Госдуме оценили одобрение на евросаммите сделки по брекситу
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал одобрение странами Евросоюза на саммите в Брюсселе обновлённой сделки по брекситу.
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Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде
Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
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Мединский рассказал Путину о борьбе с «киножуликами»
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о запуске системы государственной поддержки киноотрасли, которая призвана помочь в борьбе с «киножуликами».
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Евросаммит одобрил сделку по брекситу
Страны Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе обновлённую сделку по брекситу, сообщает Sky News.
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Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии
Полиция Софии выявила и задержала девятерых болельщиков, демонстрировавших расовую нетерпимость во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии.
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Васильев удивлён реакции на переход Подчуфаровой в сборную Словении по биатлону
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о намерении россиянки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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В Германии назвали подвигом соглашение ЕС и Британии по брекситу
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал соглашение по брекситу между Евросоюзом и Великобританией дипломатическим подвигом.
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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Эксперт прокомментировал новое соглашение по брекситу между ЕС и Британией
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал достижение ЕС и Великобританией договорённости относительно нового соглашения по брекситу.
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В ХМАО завели дело против машиниста катка из-за гибели проверяющего
Сургутские следователи завели уголовное дело в отношении машиниста катка, который в сентябре насмерть задавил проверяющего из дорожно-транспортной дирекции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека
Венесуэла стала одной из 14 стран, которые на 2020—2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека, сообщает ТАСС.
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В Госдуме прокомментировали упрощение процесса взыскания долгов с дачников
Член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, лидер фонда поддержки садоводов Олег Валенчук в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков.
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СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» о трансфере Манджукича
«Милан» достиг договорённости с туринским «Ювентусом» относительно перехода хорватского форварда Марио Манджукича.