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CBS News: в США школьники обезвредили одноклассника с оружием

Материал представлен в переводе ИноТВ
В американском городе Ла-Хабра ученики старших классов обезвредили своего одноклассника с оружием, передаёт CBS News. По словам учащихся, подросток вначале хвастался своим пистолетом, а потом навёл его на ребят, после этого его повалили на пол.
ДОМИНИК КАРРИЛЬО, школьник: Я схватил его за ноги и повалил.
 
В старшей школе Ла-Хабра во время занятий по слесарному делу Доминик Каррильо обезвредил девятиклассника с оружием, в то время как другие учащиеся навалились на последнего сверху, пытаясь его удержать.
 
ДОМИНИК КАРРИЛЬО: Подбежали ещё около трёх моих друзей и прыгнули на него сверху, пытаясь надёжно удержать его. К тому времени он перевернулся, и я услышал: «Отберите у него оружие». Тогда я уже точно знал, что у него есть оружие.
 
МЭРАЙЯ МАРТИНЕС, школьница: Я лишь увидела, как появилось оружие.
 
Мэрайя Мартинес присутствовала на этом утреннем занятии. По словам учащихся, 14-летний подросток хвастался своим оружием и, возможно, пытался продать его. Но когда он навёл оружие на ребят, те повалили его.
 
МЭРАЙЯ МАРТИНЕС: Нет, никаких выстрелов не было. Они дурачились. И полагаю, что этот парень, как я слышала, зашёл слишком далеко. Ему не понравилось, что они с чем-то играются. И он достал оружие.
 
Для Доминика Каррильо этого было достаточно. Он принял решение выхватить оружие из-за пояса у 14-летнего молодого человека.
 
ДОМИНИК КАРРИЛЬО: Когда он достал оружие, я его отобрал и увидел, что оно было с белой рукояткой и довольно маленьким. Я вскочил и побежал к учительскому столу, куда я его и положил. А учитель не знал, что делать.
 
МЭРАЙЯ МАРТИНЕС: Все были в шоке, не могли поверить в то, что произошло. Учитель вызвал полицию. И затем прибежали полицейские.
 
Дата выхода в эфир 16 октября 2019 года.
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