Tagesspiegel: телохранитель Штайнмайера потерял табельный пистолет в берлинском отеле

Сотрудник полиции из подразделения, отвечающего за охрану действующих и бывших президентов Германии, утратил своё табельное оружие, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Пистолет австрийской фирмы Glock был потерян в ночь на среду в берлинском отеле, предположительно, в результате действий злоумышленников. Сотрудник охраны президента отстранён от службы на время расследования, а оружие объявлено в розыск.

Телохранитель Франка-Вальтера Штайнмайера потерял своё табельное оружие, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel в эксклюзивной статье.

По данным издания, сотрудник полиции из службы личной охраны президента Германии Штайнмайера потерял свой табельный пистолет в ночь на среду в берлинском отеле. Информацию об этом инциденте по запросу журналистов издания подтвердило федеральное управление уголовной полиции.

Ранним утром в среду, в 4 часа утра, верховный комиссар заявил в полицию Берлина о том, что утратил своё служебное оружие — вероятно, в результате противоправных действий другого лица. Местом происшествия стал трёхзвёздочный отель в берлинском районе Нойкёльн неподалёку от станции метро «Гренцаллее».

Как поясняет немецкая газета, речь идёт о сотруднике личной охраны из Управления уголовной полиции Нижней Саксонии, в настоящее время состоящего на службе в федеральном ведомстве по уголовным делам в группе охранения 1. Это подразделение отвечает за защиту действующих и бывших президентов Германии и базируется в районе Трептов, в 15 минутах от отеля, где было утрачено оружие.

Прокуратура Берлина начала расследование происшествия. Пропавшее оружие объявлено в розыск. Как отмечается в статье, речь идёт о пистолете Glock 17 одноимённого австрийского производителя, с двумя магазинами и 34 патронами. Утративший оружие сотрудник отстранён от службы до выяснения обстоятельств дела, сообщает Der Tagesspiegel.