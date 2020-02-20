Die Welt: минимум 10 погибших при стрельбе в кальянных в немецком Ханау

Стрельба, произошедшая в минувшую среду в двух кальянных немецкого города Ханау, унесла жизни минимум 10 человек, сообщает Die Welt. Кроме того, сегодня утром полиция обнаружила труп предполагаемого преступника в его квартире. Мотивы преступления пока остаются невыясненными, отмечает издание.
В немецком городе Ханау в результате произошедшей в минувшую среду стрельбы погибло минимум 10 человек, сообщает Die Welt. Кроме того, утром в четверг полиция обнаружила труп предполагаемого преступника: в его квартире было также найдено ещё одно тело.
На данный момент полиции известно только об одном преступнике, отмечает издание. Мотивы преступления пока остаются невыясненными. Как пишет Die Welt, стрельба произошла поздним вечером в среду, сразу в двух районах Ханау. Первые выстрелы произошли в кальянной Midnight, расположенной в центре города. Затем преступник на автомобиле отправился в другую кальянную, находившуюся неподалёку, где также устроил стрельбу.
Издание сообщает, что полиция перекрыла места преступлений и до утра проводила следственные работы. Отмечается, что гильзы от патронов были найдены ещё в одном месте, рядом с находящейся неподалёку закусочной.
По словам сына владельца второй кальянной (он, как и его отец, не присутствовали в кальянной в момент преступления) жертвами стрельбы стали люди, которых он давно знает, — в том числе два сотрудника заведения.
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