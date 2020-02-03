Daily Telegraph: теракт в Лондоне угрожает планам Джонсона по борьбе с уличной преступностью

Теракт в Лондоне, совершённый отпущенным на свободу экстремистом Судешом Амманом, может осложнить планы Бориса Джонсона по борьбе с уличной преступностью, пишет The Daily Telegraph. Из-за нынешних законов правительство Великобритании не сможет помешать досрочному освобождению множества террористов, отбывающих срок в английских тюрьмах. В результате, на предотвращение потенциальных новых террористических угроз придётся выделить дополнительные полицейские силы, что понизит ресурс для борьбы с обычной уличной преступностью.
Случай Судеша Аммана представляет большую угрозу для плана Бориса Джонсона по усиленной борьбе не только с терроризмом, но и с преступностью, пишет The Daily Telegraph.
20-летний Амман не попал под предложения Джонсона о введении минимального тюремного срока для террористов в размере 14 лет, поскольку такая мера применяется только для серьёзных нарушений. В итоге, Амман, севший в тюрьму за хранение экстремистских материалов, был вскоре отпущен на свободу.
Как отмечает издание, теперь эта «лазейка» в законодательстве, скорее всего, будет пересмотрена и длительные тюремные сроки будут распространяться также и на обвинения, не содержащие непосредственных планов или актов насилия. При этом неясно, что делать с 224 террористами, находящимися в тюрьмах, но по-прежнему имеющими право на досрочное освобождение. Кроме того, The Daily Telegraph сообщает, что к этому моменту 74 террориста уже были отпущены на свободу: теперь решения в их отношении могут быть пересмотрены.
Британские власти понимали, что Амман представляет из себя угрозу, однако они не могли удержать его в тюрьме из-за нынешнего законодательства, отмечает The Daily Telegraph. Сейчас правительству будет трудно вернуть уже отпущенных террористов обратно под стражу, кроме того, оно нарушит закон, если попытается предотвратить досрочное освобождение тех террористов, которые сейчас отбывают тюремный срок. Следовательно, правоохранительным силам придётся затратить огромные ресурсы для защиты граждан от потенциальных угроз. От этого может пострадать борьба с уличной преступностью, на которую Борис Джонсон хотел дополнительно выделить 20 тыс. полицейских. Теперь британскому премьеру предстоит убедить общество в том, что он сможет исправить очевидные недочёты уголовного законодательства Великобритании.
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