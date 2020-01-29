Times: Джонсон разрешил Huawei строить сеть 5G — несмотря на предупреждения Вашингтона

Борис Джонсон объявил о том, что компании Huawei будет разрешено построить часть инфраструктуры для британской сети 5G, пишет The Times. Издание отмечает, что это решение принято наперекор Вашингтону, предупреждавшему о том, что в случае, если Huawei получит «зелёный свет», США сократят объёмы обмена разведданными с Великобританией, а также поставят под вопрос заключение британско-американской торговой сделки.

Борис Джонсон предоставил компании Huawei разрешение на постройку части британской сети 5G, тем самым пойдя наперекор США, сообщает The Times. Премьер Великобритании объявил о своём решении во вторник утром.

Издание пишет, что этот шаг Лондона спровоцирует упрёки со стороны США, обещавших сократить обмен данными по линии спецслужб, в случае если Huawei получит разрешение на разработку британской сети 5G. Кроме того, раннее стало известно о том, что три сенатора от республиканской партии написали письмо в совет национальной безопасности Великобритании, предупреждая, что «зелёный свет» для Huawei может стать «угрозой» для торговой сделки между США и Великобританией.

Как отмечает The Times, разрешение для Huawei содержит ряд условий: во-первых, доля китайской компании на британском рынке 5G не может превышать 35 процентов. Во-вторых, Huawei не получит доступа к участкам особой важности. В-третьих, вся инфраструктура Huawei должна быть совместима с другими провайдерами, такими как Ericsson и Nokia.

Ожидается, что Джонсон предложит США и другим западным странам сотрудничество, направленное на стимулирование альтернативных провайдеров, которые позволят снизить зависимость от Huawei. Издание пишет, что на такую задачу может уйти два-три года.

По мнению председателя комитета британского парламента по международным делам Тома Тугендхэта, предоставить Huawei доступ к сети 5G это то же самое, что «пустить лису в курятник». Впрочем, министр транспорта Великобритании Грант Шэппс считает, что правительству удастся удержать акцент на безопасности и сделать так, что новую сеть 5G нельзя будет взломать.