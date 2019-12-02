CNN: глава Huawei уверен — домашний арест в Канаде лишь закалит его дочь

Прошёл ровно год с тех пор, как канадские власти задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. В эксклюзивном интервью CNN основатель китайской телекоммуникационной компании и по совместительству отец задержанной Жэнь Чжэнфэй признался, что часто общается с дочерью по телефону, и предположил, что вызванные домашним арестом лишения и трудности закаляют её характер. В то же время бизнесмен усомнился, что после освобождения Мэн ждёт повышение по службе, отмечает телеканал.

Прошёл ровно год с тех пор, как в Канаде поместили под домашний арест дочь основателя Huawei. Мэн Ваньчжоу называют «лицом американо-китайской торговой войны». Разумеется, она и сама является руководителем — финансовым директором огромного китайского телекоммуникационного оператора.

Канада задержала её по запросу об экстрадиции со стороны США, которые обвиняют её в нарушении санкций против Ирана. Корреспондент CNN Кристи Лю отправилась в китайский город Шэньчжэнь, чтобы взять эксклюзивное интервью у её отца, основателя Huawei в штаб-квартире компании.

Её называли «пешкой», «разменной монетой» и даже «лицом китайско-американской торговой войны». И США обвиняют её в мошенничестве. Но для основателя и исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу — дочь, которую он превозносит за год страдания.

ЖЭНЬ ЧЖЭНФЭЙ, основатель и исполнительный директор Huawei: Я, как отец, разумеется, в первую очередь, забочусь о моих детях. В то же время опыт лишений и страданий пойдёт на пользу Мэн и её (карьерному. — ИноТВ) росту. На фоне китайско-американской торговой войны она выглядит крошечным муравьём, который оказался втянутым в столкновение между двумя гигантскими державами.

Первого декабря 2018-го Мэн, финдиректор Huawei, была арестована в Канаде по запросу США. Ей и китайскому технологическому гиганту предъявлено множество обвинений, в том числе в банковском мошенничестве, краже производственных секретов и нарушении санкций. Мэн и Huawei отрицают обвинения. Она оспаривает экстрадицию.

В штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне я поговорила с отцом Мэн о её жизни под домашним арестом, который она проводит в одном из своих домов в Ванкувере. По словам Чжэнфэй, ей нравится рисовать и учиться. Мать и муж Мэн регулярно летают в Канаду, чтобы позаботиться о ней.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Когда вы в последний раз беседовали с Мэн Ваньчжоу, вашей дочерью?

ЖЭНЬ ЧЖЭНФЭЙ: Наверное, дня три-четыре назад. Это не был рутинный разговор. Я часто отправляю ей забавные истории, которые нахожу в интернете. Или звоню ей, чтобы узнать, как у неё дела.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Вы, как отец, стали к ней ближе.

ЖЭНЬ ЧЖЭНФЭЙ: Да, действительно. В прошлом Мэн Ваньчжоу могла мне не звонить целый год. Она не спрашивала, как у меня дела, и даже не отправляла СМС. Разумеется, само осознание того, что мой ребёнок где-то там усердно работает, уже делает меня счастливым. Сейчас мы с ней стали гораздо ближе.

Спустя несколько дней после ареста Мэн в Ванкувере дипломатические отношения между Китаем и Канадой ухудшились. Китай задержал двух канадских граждан: бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора. Китайские власти обвиняют их в шпионаже и отрицают, что их арест связан с делом Мэн. От Коврига и Спейвора ничего не слышно. По данным канадских государственных СМИ, им запрещают встречаться с адвокатами и семьями.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Вам, как отцу, разрешают говорить с дочерью. Более того, по вашим собственным словам, вы стали с ней ближе, несмотря на домашний арест. На ваш взгляд, отцы Майкла Коврига и Майкла Спейвора заслуживают такой же возможности?

ЖЭНЬ ЧЖЭНФЭЙ: Я не располагаю никакой информацией об этих людях. У меня также нет информации о правоохранительных органах, которые занимаются этим делом. Вот почему я никак не могу прокомментировать этот вопрос.

20 января Мэн Ваньчжоу предстанет перед судом, чтобы опротестовать экстрадицию в США по обвинению в мошенничестве. Что касается её будущего в Huawei, одно можно сказать наверняка: она не получит повышения.

ЖЭНЬ ЧЖЭНФЭЙ: Подобные трудности серьёзно влияют на силу воли и характер человека. Однако это не означает, что после возвращения в Huawei её полномочия расширятся. Она — финансовый директор. Она может справляться только с финансовыми вопросами. Ей не будут поручены другие аспекты бизнеса.

Возможно, один год ареста сделал его дочь сильнее, но недостаточно сильной, чтобы однажды она могла получить от отца бразды правления Huawei в свои руки.

Кристи Лю Стаут, CNN, Шэньчжэнь.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2019 года.