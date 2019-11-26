Das Erste: посол США в ФРГ обвинил немецкого министра в оскорблении миллионов американцев

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что министр экономики ФРГ Петер Альтмайер оскорбил множество американцев, проведя сравнение между США и КНР, сообщает Das Erste. Ранее Альтмайер в рамках дебатов об участии китайского концерна Huawei в разработке немецкой сети 5G заявил, что США, как и КНР, требуют от своих компаний предоставления определённой информации, необходимой для борьбы с терроризмом.

Эта жалоба может вновь осложнить немецко-американские отношения, пишет Das Erste: посол США в ФРГ Ричард Гренелл обвинил немецкое правительство в оскорблении миллионов американцев. Речь идёт о споре вокруг участия китайского концерна Huawei в развитии сети 5G в Германии.

«Недавние слова высокопоставленного представителя немецкого правительства о том, что США и Коммунистическая партия Китая схожи между собой, являются оскорблением тысяч американских солдат, обеспечивающих безопасность Германии», — приводит Das Erste слова американского посла. По его словам, это также оскорбительно для миллионов американцев, которые выступают за сильный западный союз.

Речь идёт о недавнем высказывании немецкого министра экономики Петера Альтмайера, отметившем, что США, как и КНР, требуют от своих фирм предоставлять определённую информацию, необходимую для борьбы с терроризмом. Гренелл также подчеркнул, что этими словами Альтмайер оскорбил миллионы китайцев, «чьи основные свободы нарушаются и кого КПК незаконно заключает под стражу». Посол подчеркнул, что между США и КНР нет никакого морального сходства.

В свою очередь, министр Альтмайер отмёл все обвинения, заявив, что ни в коем случае не сравнивал политические системы США и КНР. Кроме того, министр подчеркнул, что конфиденциальные данные требуют наивысших стандартов защиты.

Как сообщает Das Erste, депутат бундестага от партии «Свободных демократов» Михаэль Тойрер призвал Альтмайера извиниться за свои слова. Депутат от правящей партии ХДС Филипп Амтор отметил, что не стоит сравнивать США и КНР, поскольку Америка исповедует те же ценности, что и Германия, в то время как Коммунистическая партия Китая подавляет свободы.

Das Erste напоминает, что в минувшие выходные партия ХДС решила не исключать Huawei из программы развития сети 5G в Германии. При этом в партии подчеркнули, что до разработки могут быть допущены лишь те фирмы, которые будут соответствовать всем специальным мерам безопасности. Что касается США, то Вашингтон уже давно отговаривает ФРГ от сотрудничества с Huawei, опасаясь, что фирма предоставит китайским спецслужбам возможность для шпионажа и саботажа.