Daily Telegraph: глава MI5 не верит в угрозу Huawei для обмена разведданными с США

Глава MI5 Эндрю Паркер не считает, что обмен разведданными с США пострадает из-за сотрудничества Великобритании с компанией Huawei в области создания сетей 5G, передаёт The Daily Telegraph. Как отмечает издание, это заявление подогрело слухи о том, что британское правительство намерено разрешить Huawei участвовать в конкурсе на поставку оборудования для национальной сети 5G. Ранее Вашингтон неоднократно предупреждал Лондон о риске в отношении обмена данными в случае использования Британией китайских интернет-технологий.

Глава MI5 Эндрю Паркер «не видит оснований полагать», что обмен разведывательной информацией с США пострадает из-за использования Великобританией технологии 5G, поставляемой компанией Huawei, передаёт The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, заявления Паркера подогрели слухи о том, что правительство вот-вот объявит о разрешении китайскому гиганту участвовать в конкурсе на создание «непрофильных» компонентов для инфраструктуры сети 5G национального охвата.

Как напоминает издание, решение по поводу Huawei должно быть принято в текущем месяце. При этом Вашингтон неоднократно предупреждал Великобританию о том, что разрешение на использование китайских технологий в стране может подорвать обмен разведданными с США.

Ранее правительство Терезы Мэй решило, что Huawei, предложение которого считается наиболее выгодным для налогоплательщиков, не будет представлять риска с точки зрения безопасности до тех пор, пока его участие в создании сетевой инфраструктуры будет ограничено.

Как заявил глава MI5 в интервью британским СМИ, связи между Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией в области обмена разведданными «крепки как никогда», а партнёрство между Соединённым Королевством и США остаётся «чрезвычайно близким и доверительным». При этом Паркер подчеркнул, что вопросы безопасности не должны доминировать и диктовать решение.

Как замечает газета, это заявление идёт вразрез с позицией главы MI6 Алекса Янгера, предупредившего в 2018 году об опасности использования технологий Huawei. Сегодня все британские операторы мобильной связи предлагают услуги сети 5G в ограниченном диапазоне и используют оборудование Huawei исключительно в «непрофильных» областях, но не для основных компонентов сети, таких как хранение личных данных пользователей и распределение звонков.

Паркер также намекнул на необходимость увеличения британских инвестиций в производство собственных технологий. «Вероятно, больше внимания и обсуждений нужно уделить тому, как иметь в будущем больше возможностей для конкуренции и независимого выбора, чтобы по умолчанию не соглашаться на китайские технологии», — заметил глава MI5.