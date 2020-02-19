Times: безработные британцы займут место низкоквалифицированных мигрантов

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Губерниев отреагировал на высказывание Задорова о Тарасове
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова о футболисте «Рубина» Дмитрие Тарасове.
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СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку на окрестности города Джебла
Сирийский телеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО Сирии в настоящий момент отражает нападение в окрестностях города Джебла.
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СМИ: Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел».
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В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе
В МИД Франции призвали стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации противостояния.
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В Пентагоне прокомментировали планы по снижению насилия в Афганистане
Снижение уровня насилия в Афганистане позволит сторонам конфликта в стране найти политическое решение, заявили в Пентагоне. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн.
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Московское «Динамо» по буллитам уступило «Северстали» в КХЛ
Московское «Динамо» в серии буллитов потерпело поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Хоккеист «Колорадо» Задоров назвал футболиста Тарасова недалёким человеком
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался о ситуации с трансляцией молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, когда многие россияне по ошибке посмотрели трансляцию финала девятилетней давности.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Смородская объяснила невыплату премии экс-футболисту «Локомотива» Фернандешу
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию, согласно которой экс-полузащитник команды Мануэл Фернандеш был лишён премии 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по футболу сезона-2014/15 по её решению.
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Сирийский политик оценил возможность операции Турции в Идлибе
Секретарь сирийского движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе, отметив, что международное сообщество воспримет это как вторжение.
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Депутат Лебедев поддержал слова Семака о российском футболе
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поддержал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что уход государства позволит российским клубам зарабатывать и развиваться.
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В Госдуме оценили идею ввести понятие «типовые проектные решения» в Градостроительный кодекс
Депутат Государственной думы Владимир Ресин оценил предложение ввести понятие «типовые проектные решения» в Градостроительный кодекс. Над проектом поправок в настоящее время работает Минстрой.
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СК завершил расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.
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Тренер Касперович: Логинов не использовал свои возможности в индивидуальной гонке
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что спортсмен не использовал свои возможности в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Петербурге изъяли более тонны снюса
Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) и управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в ходе совместной операции изъяли 92 тыс. пачек снюса весом более 1,2 тонны.
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Главы «Газпрома» и OMV провели переговоры
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле провели встречу в Москве.
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В ЦБ назвали самые частые жалобы россиян в 2019 году
Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута назвал самые частые жалобы граждан в 2019 году.
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В США убили рэпера Pop Smoke
В Лос-Анджелесе убили 20-летнего рэпера Pop Smoke. Об этом информирует Rolling Stone со ссылкой на представителя местной полиции.
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СМИ: Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в КР по решению Смородской
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш был лишён премии 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по футболу в 2015 году из-за решения экс-президента клуба Ольги Смородской.
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Эксперт прокомментировал новый призыв Греции к Британии вернуть мрамор Парфенона
Доктор искусствоведения, бывший заместитель директора Института культурного природного наследия Алексей Лебедев прокомментировал новый призыв Греции к Великобритании вернуть мрамор Парфенона в связи с выходом Лондона из Евросоюза.
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В Басманном районе Москвы отреставрируют усадьбу XVIII века
В Басманном районе Москвы планируют отреставрировать усадьбу XVIII века.
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В Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году
На расширенном заседании президиума правительства Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.
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Украинский самолёт с эвакуируемыми из Китая людьми вылетел из Ухани
Из аэропорта китайской Ухани вылетел самолёт с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту.
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Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ
Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на вопрос, что он чувствует после повторения рекорда норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира.
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Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Германией
Глава Ульяновской области Сергей Морозов посетил конференцию по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии.
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Небензя: Россия продолжит помогать Сирии в борьбе с террористами
Россия продолжит поддерживать сирийское правительство в борьбе с террористами, заявил российский постоянный представитель в СБ ООН Василий Небензя.
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Эксперт прокомментировал данные о краже почти 6,5 млрд рублей с банковских карт россиян
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ, согласно которым в 2019 году мошенники украли с карт российских граждан почти 6,5 млрд рублей.
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Российские биатлонисты Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ
Стало известно, кто представит сборную России по биатлону в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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В Туве задержали экс-начальника отдела угрозыска по делу об убийстве
Экс-начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции УМВД по Кызылу и его подчинённый задержаны в рамках дела об убийстве.
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Эксперт прокомментировала ужесточение визовых требований Финляндией
Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила ужесточение визовых требований Финляндией.
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В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
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В Ростовской области вынесли приговор по делу об утонувшей на занятиях школьнице
В Ростовской области вынесли приговор тренеру по плаванию, по вине которого утонула школьница.
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Отряд кораблей Балтфлота отправился в дальний поход
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля «Королёв» отправился в дальний поход.
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СМИ: Футболист Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» около 300 млн рублей в год
Стали известны подробности контракта бывшего полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша со столичным клубом.
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Россиянин с лайнера Diamond Princess рассказал, чем занимается на судне
Российский пассажир лайнера Diamond Princess Сергей Попов из Омска в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, чем занимается в период карантина на судне, а также отметил спокойствие своих соотечественников.
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Эксперт рассказала о принципах здорового питания в офисе
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, какими должны быть принципы здорового питания в офисе.
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В Петербурге призвали восстановить уволенного главврача Боткинской больницы
Группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга призвала губернатора Александра Беглова восстановить на работе уволенного главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева.
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В Нижегородской области ликвидировали пожар в здании пилорамы
Пожар в здании пилорамы в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщили в региональном МЧС.
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Эксперт рассказала о программе обмена школьниками и студентами между Финляндией и Россией
Руководитель регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка рассказала о программе обмена школьниками и студентами между Финляндией и Россией.
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«Ростов» уступил «Мольде» в контрольном матче в Испании
«Ростов» потерпел поражение от норвежского «Мольде» в контрольном матче на сборах в испанской Марбелье.
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В Карелии пресекли деятельность сбывавшей наркотики ОПГ
В Карелии пресекли деятельность организованной преступной группировки, участники которой занимались сбытом наркотиков не только на территории республики, но и в Санкт-Петербурге, Псковской и Новгородской областях.
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Эксперт оценила туристические отношения между Россией и Финляндией
Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила туристические отношения между Россией и Финляндией.
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Самбист Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии
Призёр чемпионата Европы по самбо Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии.
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Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.
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Эксперт оценила влияние санкций на американский турпоток в России
Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила влияние санкций на американский турпоток в России.
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Медведев рассказал о важности практического аспекта патриотизма
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо заниматься не лозунгами, а практической стороной патриотизма.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с мошенничеством с клиентами банков
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов оценил ситуацию с мошенничеством, связанным с клиентами российских банков.
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Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему Кристина Резцова не выступает в гонках на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как защититься от телефонных мошенников.