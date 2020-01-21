Guardian: ООН бьёт тревогу — в мире почти полмиллиарда частично занятых и безработных

Международная организация труда опубликовала доклад о неутешительном состоянии глобальной экономики. По данным агентства ООН, 473 млн человек не могут найти достойно оплачиваемую работу или вовсе являются безработными. Более того, согласно прогнозам экспертов, эта тенденция продолжит усугубляться в будущем, пишет The Guardian.

Почти полмиллиарда человек во всём мире испытывают трудности с поиском адекватно оплачиваемой работы, в результат чего растёт нищета и усиливается неравенство. К такому выводу в своём докладе приходят эксперты связанной с ООН Международной организации труда (МОТ), сообщает The Guardian.

По данным МОТ, 165 млн из всего трудоспособного населения планеты, а оно составляет 5,7 млрд человек, были трудоустроены, но не смогли найти работу с достаточным количеством оплачиваемых часов, чтобы удовлетворить свои потребности. Ещё 119 млн отказались от активного поиска работы либо из-за отсутствия доступа к рынку труда, либо в силу личных обстоятельств. То есть вместе с официально признанными безработными эта проблема затрагивает 473 млн человек во всём мире, отмечает издание.

Агентство ООН также прогнозирует в 2020 году первое за десятилетие повышение уровня глобальной безработицы. Ослабление экономического роста приведёт к увеличению числа нетрудоустроенных примерно на 2,5 млн человек, что в совокупности составит более 190 млн, обращает внимание The Guardian.

Авторы доклада подчёркивают, что отсутствие продуктивной, хорошо оплачиваемой работы означает, что более 630 млн рабочих во всём мире получают менее $3,2 в день. Несмотря на постепенную тенденцию к снижению глобального уровня бедности, эти люди не имеют достаточного дохода, чтобы избежать нищеты.

«Миллионам простых людей становится всё труднее построить лучшую жизнь с помощью работы, — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. — Это чрезвычайно серьёзное открытие, которое имеет глубокие и тревожные последствия для социальной сплочённости».

Ранее ООН выступила с предупреждением, что торговая напряжённость может спровоцировать замедление глобального экономического роста в этом году. Такое развитие событий подорвёт международные усилия по борьбе с бедностью в странах с низким уровнем доходов и отвлечёт от задачи по сокращению выбросов углекислого газа в мире, напоминает издание.