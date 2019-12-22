Times: утечка мозгов вредит Италии больше, чем мигранты

Молодые образованные итальянцы всё чаще покидают страну в поисках лучшей доли, пишет The Times. Как передаёт издание, за последние 10 лет Италию покинули более 800 тыс. человек. По словам газеты, отсутствие работы и связей для её получения вынуждает выпускников вузов эмигрировать — чаще всего в Великобританию.

Италия рискует лишиться многих «блестящих умов» из-за отъезда тысяч выпускников вузов из страны в поисках лучших возможностей, сообщает The Times. Обеспокоенность из-за утечки мозгов возникла после публикации цифр, демонстрирующих, что за последние 10 лет ради жизни за рубежом Италию покинули 816 тыс. итальянцев — число людей, сравнимое с населением крупного города вроде Палермо.

Только в прошлом году из страны эмигрировали 117 тыс. человек — на 1,9% больше, чем годом ранее. Как сообщается, самым популярным местом назначения стала Великобритания: её сочла привлекательной 21 тыс. итальянцев.

Что касается африканских мигрантов, прибытие которых вызывает в Италии беспокойство, их число за последний год снизилось на 17%. Всего количество иммигрантов упало на 5% и составило 286 тыс. человек. Как заметил демограф из Католического университета Святейшего сердца в Милане Александро Росина: «Мы сосредоточились на тех, кто приезжает, хотя настоящая проблема в тех, кто уезжает — молодые, талантливые, образованные итальянцы». По его словам, «собирать чемоданы» выпускников университетов заставляет отсутствие работы и связей, необходимых для её получения.

Как пояснил эксперт, итальянская экономика всё ещё находится в стагнации после финансового кризиса 2008 года, из-за чего обладателям кандидатской степени часто приходится выполнять низкооплачиваемую «чёрную» работу, получая около €1000 в месяц. Должности в академической сфере часто недоступны для них стараниями так называемых баронов, — пожилых университетских профессоров, обвиняемых в фальсификации процедур отбора для найма на привлекательные должности своих протеже.

Как отмечает Росина, в Италии 28% итальянцев в возрасте от 30 до 34 лет не заняты образованием, работой или тренингами. При этом в Великобритании таких всего 13%. «Для многих вопрос стоит так: ты либо остаёшься и лишаешь себя будущего, либо уезжаешь», — рассказывает демограф.

По мере того как молодёжь покидает север Италии, её рабочие места занимают выходцы с юга, бегущие от ещё более тесного рынка труда. Как отмечается в докладе, в прошлом году из Кампании и Сицилии на север страны переехало 8,5 тыс. выпускников вузов в возрасте старше 25 лет. Многие из этих регионов также покинули Италию ради Германии, Франции или Швейцарии. В Великобританию за последнее десятилетие переселилось 133 тыс. итальянцев. Своим домом Лондон сегодня считают полмиллиона выходцев из Италии.

По словам 54-летнего IT-специалиста в сфере авиации Франческо Раньи, перебравшегося в Лондон в 2009 году, в Италии университетская карьера без связей была бы ему недоступна. «Когда я говорю друзьям из Италии, что получил работу, ответив на объявление, они поражаются», — рассказывает экспат.

Как полагает Раньи, после брексита этот «поток талантов» может уменьшиться вдвое. «Возможно, вы не сможете приехать в Великобританию и спокойно искать работу, а после окончания здешнего университета вам придётся покинуть страну. Всё кончено», — заключил итальянец.