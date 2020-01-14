«Бедность, безработица и засилье мигрантов» — Le Parisien рассказала о жизни парижской окраины
«Это уже не квартал их детства, где все друг друга знали, где ещё царило смешение социальных слоёв, этносов и религий», — так описывает Le Parisien чувства жителей района Дам-Бланш-Норд муниципалитета Гарж-ле-Гонесс в Парижском регионе, входящего в список «приоритетных для городской политики районов».
Как напоминает издание, в 2015 году тогдашний премьер-министр Мануэль Валльс «шокировал» общественность, охарактеризовав состояние парижских пригородов так: «гетто, территориальный, социальный и этнический апартеид». Спустя пять лет ситуация остаётся тяжёлой, констатирует издание, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, согласно которому столичные окраины считаются бедными, находящимися во власти общин и опасными.
Треть жителей этих территорий считают даже, что условия жизни в «сложных районах» ухудшились. 67-летний выходец из Алжира и кандидат на пост муниципального советника района Хуссейн Мохтари вспоминает о временах своего переезда в пригород с семьёй в возрасте четырёх лет. После парижской жилищной неустроенности семья оказалась в «квартире мечты» с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами и большой кухней. По словам Мохтари, район в те времена был населён выходцами из разных стран — итальянцами, португальцами и приезжими из стран Магриба, которых было меньшинство. Как отмечает политик, во всех семьях работал хотя бы один из родителей, а в семьях среднего класса оба. Среди жителей пригорода были люди разных профессий, включая чиновников и сотрудников почты, которых привлекала близость муниципалитета к Парижу.
Однако с течением времени средний класс стал покидать район, пока не испарился вовсе. Мало-помалу социология района начала меняться. «Смешение исчезло», — констатирует и 40-летний Мохамед, чья мать всё ещё живёт в Дам-Бланш-Норд. По его словам, во времена его детства «белые, чёрные, арабы, евреи, христиане и мусульмане» жили в квартале дружно. «Однако сегодня люди друг с другом даже не знакомы», — сетует собеседник издания.
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