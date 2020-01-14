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«Бедность, безработица и засилье мигрантов» — Le Parisien рассказала о жизни парижской окраины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Обстановка в бедных районах парижских пригородов остаётся тяжёлой, несмотря на программы развития приоритетных для городской политики районов, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, кварталы, построенные в 1950—1970 годах для борьбы с аварийным жильём, стали приходить в упадок, когда семьи со стабильным доходом начали покидать их, уступая место мигрантам. Сегодня в таких районах царит бедность, безработица и разгул преступности, а выделяемых на борьбу с этими проблемами средств катастрофически не хватает, подчёркивает газета.
«Бедность, безработица и засилье мигрантов» — Le Parisien рассказала о жизни парижской окраины
Reuters

«Это уже не квартал их детства, где все друг друга знали, где ещё царило смешение социальных слоёв, этносов и религий», — так описывает Le Parisien чувства жителей района Дам-Бланш-Норд муниципалитета Гарж-ле-Гонесс в Парижском регионе, входящего в список «приоритетных для городской политики районов».

Как напоминает издание, в 2015 году тогдашний премьер-министр Мануэль Валльс «шокировал» общественность, охарактеризовав состояние парижских пригородов так: «гетто, территориальный, социальный и этнический апартеид». Спустя пять лет ситуация остаётся тяжёлой, констатирует издание, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, согласно которому столичные окраины считаются бедными, находящимися во власти общин и опасными.

Треть жителей этих территорий считают даже, что условия жизни в «сложных районах» ухудшились. 67-летний выходец из Алжира и кандидат на пост муниципального советника района Хуссейн Мохтари вспоминает о временах своего переезда в пригород с семьёй в возрасте четырёх лет. После парижской жилищной неустроенности семья оказалась в «квартире мечты» с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами и большой кухней. По словам Мохтари, район в те времена был населён выходцами из разных стран — итальянцами, португальцами и приезжими из стран Магриба, которых было меньшинство. Как отмечает политик, во всех семьях работал хотя бы один из родителей, а в семьях среднего класса оба. Среди жителей пригорода были люди разных профессий, включая чиновников и сотрудников почты, которых привлекала близость муниципалитета к Парижу.

Однако с течением времени средний класс стал покидать район, пока не испарился вовсе. Мало-помалу социология района начала меняться. «Смешение исчезло», — констатирует и 40-летний Мохамед, чья мать всё ещё живёт в Дам-Бланш-Норд. По его словам, во времена его детства «белые, чёрные, арабы, евреи, христиане и мусульмане» жили в квартале дружно. «Однако сегодня люди друг с другом даже не знакомы», — сетует собеседник издания.

 

 

«Нам говорят, что мы среди своих, но мы этого не выбирали. Как объяснить тот факт, что они впихивают бедняков и иммигрантов в одно место? Они создают у нас гетто, а потом ставят нам это в упрёк. Посмотрите вокруг, здесь исключительно дети иммигрантов и недавно прибывшие. Раньше население было более смешанным», — негодует Луне (имя изменено).
 
При этом 64-летняя Фрасуаза, напротив, жалуется, что на её лестничной клетке живут исключительно белые. «Лучше, чтобы население было неоднородным, как раньше», — уверена она.
 
С течением времени район покинула и еврейская община. По словам главы культурной еврейской ассоциации Алена Бенсимона, около десяти лет назад еврейские семьи начали покидать муниципалитет из-за чувства незащищённости, усилившегося после нападения на местную синагогу в 2014-м и 2017 году. «Сегодня дела стали идти лучше, однако обосноваться в Гарже для еврейской семьи было бы ошибкой», — замечает Бенсимон.
 
Как свидетельствует ещё одна местная жительница и член коллектива «Гарж за мир», в последнее время на улицах всё больше женщин в хиджабах, однако, по её мнению, увлечение исламской идентичностью среди молодых жителей пригорода стало реакцией на стигматизацию мусульман. Но, по мнению самих молодых мусульман, основная проблема связана не с религией, а с бедностью и безработицей. «Мы хотим лучших условий жизни. Мы живём с крысами, на нас навешивают ярлыки, потому что всё в запустении», — жалуется один из них, отмечая недостаток в районе социальных услуг.
 
При этом пример Гарж-ле-Гонесс не единственный, отмечает газета. Те же проблемы присутствуют и в районе Мон-Сен-Симон города Нуайон региона О-де-Франс. Одна из двух матерей учащихся школы Жозеф Пиншон носит хиджаб. По словам 72-летнего Мулуда, более половины населения квартала составляют его единоверцы мусульмане.
 
Квартал, построенный в 1970-х годах для размещения марокканских работников строительной компании BTP Brézillon, 96% жилья в котором было социальным, сегодня находится в трудном положении. Уровень безработицы здесь достигает 40%, а среднегодовой доход не превышает €7,5 тыс. при среднем по городу показателе 17 тыс. в год, а по стране — 23 тыс. в год.
 
Процветающие в условиях бедности наркоторговля и насилие также подрывают положение квартала. По словам жандармов, для наркоторговцев район стал идеальным местом работы: здесь мало конкурентов, бедное население и есть рабочая сила. «Находятся мигранты, готовые работать «часовыми» за еду», — признаётся командир эскадрона жандармерии коммуны Компьень Орельен Бо, отмечая, что у молодёжи всё чаще появляется в руках оружие.
Как поясняет издание, в число 272 приоритетных для городской политики районов вошли 272 квартала с высокой концентрацией бедняков и уровнем безработицы выше среднего. 69% жителей старше пяти лет в подобных местах не имеют никакого документа об образовании.
 
Созданные в 1950—1970-х годах в целях борьбы с аварийным жильём, эти кварталы обнищали вследствие переезда наиболее состоятельных жильцов в собственные дома в пригороде и притока большого числа иностранцев, повлёкшего за собой перераспределение семейных ролей, рост безработицы и экономический кризис.
 
По словам газеты, заявления о заброшенности этих районов одновременно правдивы и ложны. Действительно, на улучшение условий жизни в подобных местах были выделены миллиарды евро, однако их оказалось недостаточно. Неоднородности населения как не было, так и нет, а социальное неравенство продолжает расти. Задача властей — сократить число бедных и предотвратить переезд семей со стабильной работой. Однако для этого таким семьям необходимо иметь всё необходимое: школы, спортивные площадки, безопасность и торговлю, подчёркивает Le Parisien. Всё это, по убеждению автора статьи, возможно, однако требует вложения средств, притом что сегодня финансирование городской политики, напротив, имеет тенденцию снижаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le Parisien Франция Европа
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бедность безработица мигранты преступность Франция
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