Dagens Nyheter: для Швеции 2010-е стали «гангстерским десятилетием»

В Швеции 2010-е годы очень похожи на 20-е в США — эпоху гангстеров, миграции, переизбытка оружия и утери доверия к правовому государству, пишет Dagens Nyheter. Тем не менее, по мнению издания, разгулу уличного бандитизма Швеция обязана скорее не миграции и большому количеству оружия балканского происхождения, а недостатку полицейских на улицах.

Возможно, что в будущем мы будем рассматривать 2010-е годы в Швеции так же, как мы сейчас рассматриваем 20-е в США: как «гангстерское десятилетие», пишет Dagens Nyheter.

Эти два периода во многом схожи. Большое количество неинтегрированных мигрантов, в результате чего появляются особые «уязвимые» области. Отсутствие доверия к правовому государству, которое привело к тому, что люди начали полагаться на собственные понятия и собственный клан. Переизбыток оружия. Жёсткое регулирование рынка спиртных напитков, где спрос существенно превышает предложение и где появляется возможность крупно заработать.

Закончилось же десятилетие довольно показательно: новые цифры, новые статьи о насилии. Двое мужчин, «личности которых известны полиции», застрелены в гётеборгском районе Бископсгорден. Серьёзное повышение количества взрывов. Разборки с применением стрелкового оружия случаются всё чаще даже в небольших городах.

Хотя не стоит забывать и о том, что количество прочих преступлений снижается, вряд ли это облегчит положение с точки зрения разгула уличного бандитизма. «Самое ошеломительное то, что никто не знает, чем это вызвано. Миграция? Есть и в остальной Европе, как и уязвимые районы. Много стрелкового оружия с Балкан? Мальмё находится в 1300 км, а местный мост находится от Сараево дальше, чем такой крупный город, как Вена», — гадает Dagens Nyheter.

Однако у этой проблемы есть соблазнительно простое объяснение. Согласно данным газеты Dagens Juridik, Швеция находится на четвёртом с конца месте в Европе с точки зрения количества полицейских по отношению к населению страны. В то же время исследование показало, что от совершения преступления человека удерживает скорее не мера наказания, а риск быть пойманным.

В Швеции люди на протяжении долгого времени придерживались мнения, что полицейские на виду — это не нужно и раздражает. «Однако сам я предпочту преступника, который увидит синий берет и станет до крайности раздражённым преступнику, который спокойно продолжит барыжить и жать на курок», — признаётся журналист издания.



Если в результате анонсированного увеличения финансирования полиции на улице появится больше синих беретов, то это станет сигналом того, что монополия государства на насилие никуда не делась. Хотя бы потому, что это будет восстановление в правах точки зрения потерпевшего, которая на протяжении многих десятилетий была задвинута на второй план, подытоживает Dagens Nyheter.