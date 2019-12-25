Independent: «нравственная катастрофа» — в Великобритании стремительно растёт количество бездомных

Претендент на посл главы Лейбористской партии Кейт Стармер предупредил, что уже к 2024 году количество бездомных Великобритании может достигнуть десяти тысяч человек, сообщает The Independent. При этом, несмотря на планы правительства потратить £260 млн на нужды бездомных, Стармер полагает, что премьер Борис Джонсон не воспринимает кризис всерьёз.

К окончанию пятилетнего пребывания у власти правительства Консервативной партии количество бездомных на улицах Великобритании достигнет 10 тыс. человек.

В интервью The Independent один из претендентов на пост главы Лейбористской партии Кейр Стармер обвинил премьер-министра страны в том, что тот не воспринимает «нравственную катастрофу» всерьёз.

Несмотря на выделение правительством £260 млн на нужды бездомных Великобритании, с момента прихода к власти консерваторов среднегодовой прирост количества бездомных составил 13%. Таким образом, с 1768 человек в 2010 году их число возросло до 4751 в 2017 году.

При этом, по словам издания, эта официальная статистика серьёзно занижает реальное количество бездомных.

По словам Стармера, если эта тенденция сохранится, то уже к 2024 году число бездомных достигнет 9914 человек.

Более того, в прошлом году в Англии и Уэльсе умерли 726 бездомных, то есть в два раза больше, чем ещё пять лет назад.

«Если тори не примут незамедлительных действий, этот кризис лишь усугубится», — приводит The Independent слова политика.

При этом Стармер видит решение проблемы в выделении £100 млн на создание зимних приютов. Кроме того, он настаивает на необходимости «культурных сдвигов», а именно на отношении к жилью как к одному из основных прав человека.