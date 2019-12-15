Independent: в Калифорнии придумали, как убрать бездомных с улиц — поселить на круизном лайнере

В январе власти калифорнийского Окленда обсудят предложение председателя городского совета города Ребекки Каплан разместить бездомных, живущих на улицах города, на круизном судне, передаёт The Independent. Однако в администрации порта поспешили охладить пыл Каплан, назвав инициативу несостоятельной.

Власти Окленда предложили использовать круизный лайнер для борьбы с усугубляющимся кризисом беспризорности, сообщает The Independent.

По словам председателя городского совета города Ребекки Каплан, на одном пришвартованном в доке круизном судне можно разместить около тысячи бездомных.

При этом в калифорнийском Окленде с населением 430 тыс. человек проживают примерно 3,2 тыс. людей без определённого места жительства. Таким образом, за последние два года число бездомных выросло на 47%.

«Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры», — полагает Каплан.

Согласно предложению политика, судно будет арендовано у частного собственника для размещения там жителей города, признанных властями бездомных. Ожидается, что воплощение проекта в жизнь не потребует от властей крупных вложений, так как каждый из потенциальных жильцов будет платить за комнату из расчёта своего заработка. По словам Каплан, с ней уже связались компании, владеющие круизными суднами, заинтересованные в сотрудничестве.

Выступить с инициативой в городском совете Каплан намерена уже в январе следующего года. Она полагает, что рост числа бездомных в Окленде стал неотложной проблемой, с которой до сих пор не могут справиться ни местные власти, ни полиция.

«Они перемещаются в следующий подземный переход, и месяц спустя, что сопряжено с большими затратами для города, полицию снова вызывают, чтобы прогнать их, — приводит The Independent слова Каплан. — Это создаёт огромное количество стаей расходов и заставляет людей заниматься не тем, что они должны делать, в конце концов, ничего не меняется, и проблема, и затраты».

Впрочем, администрация порта назвала этот шаг полностью несостоятельным.

«Проблемы безопасности и охраны на морских объектах, регулируемых федеральными властями, сделают их использование в качестве жилья несостоятельным», — заявил пресс-секретарь порта Окленда Майк Зампа.