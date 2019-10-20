Le Monde: время разбрасывать камни — жители Сан-Франциско нашли способ борьбы с бомжами

Отчаявшись достучаться до муниципалитета и полиции, жители одной из улиц Сан-Франциско расставили по тротуарам огромные булыжники, чтобы не дать бездомным и наркоманам устанавливать палатки, пишет Le Monde. После многочисленных акций активистов, назойливого внимания СМИ и угроз в свой адрес им, однако, пришлось отказаться от своей идеи, которая показала критический уровень напряжения в обществе и полное бездействие властей.

Жители улицы Клинтон-Парк в Сан-Франциско установили на тротуарах огромные валуны, чтобы помешать бездомным разворачивать свои палатки или пристраиваться перед домами на ночь, сообщает Le Monde. Как рассказывает издание, ещё несколько лет назад на тихой аллее приморского города сосуществовали два типа людей: хозяева домов в эдвардианском стиле и любители тротуаров.

Однако два года назад сюда пришли наркодилеры, которым приглянулась близость к стоянке супемаркета Safeway, куда приезжали их клиенты. По вечерам в палатках началась бойкая торговля фентанилом, метамфетамином и героином, сопровождающаяся криками, спорами и отчаянием притеснённых бомжей. 71-летний Дедоун Али пожаловался San Francisco Chronicle, что до прихода наркоманов мог нормально спать, а теперь они мусорят и вредят.

Местные жители пытались обращаться полицию: в 2018 году было зарегистрировано более 300 вызовов — в два раза больше, чем в 2017 году. Но пока стражи правопорядка добираются до места, дилеры успевают скрыться. В середине сентября страдающие от неудобного соседства перешли к активным действиям и, собрав $2 тыс., заказали 24 камня размером примерно метр на метр и весом 100 кг, которые положили на тротуары.

Жители признают, что это крайние меры — «булыжники беспомощности». Как подчёркивает французская газета, это уже не первый раз, когда проблему пытаются решить таким способом: в 2017-м местные власти сами привезли похожие камни на транспортную развязку, которая превратилась в кемпинг. В ассоциациях помощи бездомным такую тактику называют «враждебной архитектурой» и относят сюда также узкие скамейки, на которых невозможно лежать, или автоматический полив тротуаров.



Однако в этот раз люди сами решили установить заграждения от бомжей. Валуны на Клинтон-Парк уже стали в соцсетях символом напряжённости между местными жителями и бездомными в городе, где число последних не перестаёт увеличиваться (9784 по последним данным в 2019 году против 7499 в 2017-м). К конфликту подключились активисты: однажды ночью они сбросили камни на проезжую часть, и местным властям пришлось вмешаться, потому что это мешало проезду транспорта.

Муниципалитет объявил о своей «нейтральной позиции» в этом противостоянии и с помощью экскаваторов вернул булыжники на тротуар. Через несколько дней активисты снова пришли в расширенном составе и оставили на камнях надписи, уличая живущих здесь в «эгоизме» и «жестокости», сетуя, что вместо отпугивания бомжей они могли бы пожертвовать деньги на психологическую помощь для нуждающихся. Один из протестующих написал: «Стена Трампа начинается здесь», а одна художница повесила на сайте Craig’s list объявление о бесплатной раздаче камней, назвав их «украшением от бомжей».

The boulders belong in parks & gardens, not intercepting people trying to go about their day. pic.twitter.com/FEcMV9fgyb — Danielle Baskin (@djbaskin) September 27, 2019

Как пишет Le Monde, противостояние между активистами и городской техникой продолжалось много дней, пока, наконец, 30 сентября жители Клинтон-Парк не предпочли пойти на попятную. Когда они выходили из дома, к ним вместо дилеров приставали различные СМИ и протестующие в масках, поэтому они сами попросили муниципалитет увезти валуны в неизвестном направлении.

Сейчас, по информации San Francisco Chronicle, в городе с бюджетом в $12,3 млрд 1078 человек ожидают своей очереди на получения места в приюте для бездомных. В интервью местным газетам они заявили, что планируют вернуться в Клинтон-Парк, когда шумиха уляжется. Со своей стороны власти призывают жителей города не повторять подобную ситуацию и не разбрасывать камни.