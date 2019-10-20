Le Monde: время разбрасывать камни — жители Сан-Франциско нашли способ борьбы с бомжами
Жители улицы Клинтон-Парк в Сан-Франциско установили на тротуарах огромные валуны, чтобы помешать бездомным разворачивать свои палатки или пристраиваться перед домами на ночь, сообщает Le Monde. Как рассказывает издание, ещё несколько лет назад на тихой аллее приморского города сосуществовали два типа людей: хозяева домов в эдвардианском стиле и любители тротуаров.
Однако два года назад сюда пришли наркодилеры, которым приглянулась близость к стоянке супемаркета Safeway, куда приезжали их клиенты. По вечерам в палатках началась бойкая торговля фентанилом, метамфетамином и героином, сопровождающаяся криками, спорами и отчаянием притеснённых бомжей. 71-летний Дедоун Али пожаловался San Francisco Chronicle, что до прихода наркоманов мог нормально спать, а теперь они мусорят и вредят.
Однако в этот раз люди сами решили установить заграждения от бомжей. Валуны на Клинтон-Парк уже стали в соцсетях символом напряжённости между местными жителями и бездомными в городе, где число последних не перестаёт увеличиваться (9784 по последним данным в 2019 году против 7499 в 2017-м). К конфликту подключились активисты: однажды ночью они сбросили камни на проезжую часть, и местным властям пришлось вмешаться, потому что это мешало проезду транспорта.
The boulders belong in parks & gardens, not intercepting people trying to go about their day. pic.twitter.com/FEcMV9fgyb— Danielle Baskin (@djbaskin) September 27, 2019
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