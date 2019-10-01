Times: проблему бездомных в городе миллиардеров Сан-Франциско Трамп использует для порки демократов

Тема бездомных в Сан-Франциско используется в США в политических целях, пишет The Times.

Туристы, приезжающие в этот город, часто оказываются шокированы и сбиты с толку при виде людей, которые употребляют наркотики у всех на виду, испражняются прямо на улице или кричат на ветер. Местные, как правило, отводят глаза, предпочитая игнорировать это ежедневное зрелище с участием самых обездоленных жителей города.

Однако это явление уже приобрело масштабы эпидемии. Согласно последним данным, в 2018 году на улицах Сан-Франциско было более 8 тыс. бездомных мужчин и женщин, что на 17% больше, чем годом ранее. А если учесть тех бездомных, которые находятся в больницах, тюрьмах и реабилитационных центрах, то эта цифра возрастает до 10 тыс. при общей численности населения 884 тыс. человек. При этом в Сан-Франциско самый высокий процент миллиардеров среди всех городов планеты.

Между тем в прошлом году в городе было зафиксировано 28 тыс. случаев с найденными на улице человеческими фекалиями, а в 2017 году поступило около 10 тыс. запросов на уборку использованных шприцов.

Этот вопрос привлёк внимание президента США Дональда Трампа, который использует эту ситуацию в качестве «палки для битья демократов и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси», поскольку избирательный округ последней охватывает 80% территории города.

В сентябре этого года администрация Трампа заявила о планах направить городу предупреждение о нарушении экологического законодательства. Заявление было сделано после того, как американский лидер сказал, что проблема с бездомными приводит к появлению на улицах использованных шприцов, а также к попаданию человеческих испражнений в залив Сан-Франциско и в Тихий океан.

«В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско сложилась ужасная ситуация, — заявил Трамп после визита в Калифорнию. — Им нужно навести чистоту. Мы не можем допустить, чтобы наши города превращались в ад».

Жители в большинстве своём либерального Сан-Франциско по-разному смотрят на сложившуюся ситуацию. Многие из них хотят решения, но только если оно не предусматривает постройку дополнительных приютов рядом с их домами.

Показательный случай произошёл недавно, когда горожане провели митинг в связи с планами городских властей построить новый центр для бездомных на 200 койко-мест в районе Эмбаркадеро. Местные жители не дали выступить мэру, которой пришлось остановить свою речь из-за того, что её слова утопали в выкриках «Перенесите его в другое место!», «Постройте его в мэрии».