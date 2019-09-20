Зомби-апокалипсис в Калифорнии: покусанный бомжами бизнесмен рассказал Fox News, во что превращается «Золотой штат»

Когда президент США Дональд Трамп раскритиковал Калифорнию за рост бездомности, губернатор штата Гэвин Ньюсом ответил ему: «Не мешайте нам процветать». На что похоже это процветание, рассказал в эфире Fox News предприниматель из Сан-Франциско, вынужденный изо дня в день отбиваться от бездомных наркоманов.

Эта история — прямо из фильма ужасов! Калифорнийского предпринимателя дважды покусали бездомные. Теперь ему, возможно, придётся покинуть штат. Мы поговорим с ним после перерыва.



Четверть бездомных в этой стране живёт в Калифорнии. Ох, как же это бросается в глаза, когда вы туда приезжаете! Они практически захватили целые районы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других больших городов штата.



Недавно президент высказался насчёт этого кризиса. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал ему не лезть не в своё дело.



ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния: Послушайте, не стойте у нас на пути, дайте Калифорнии и дальше процветать, а не выживать — несмотря на все препоны, несмотря на все ваши попытки ставить палки в колёса нашего успеха… Итак, ему надо найти сферы, в которых мы не преуспеваем: это проблемы бедности, ценовой доступности и бездомности — и использовать их, чтобы подорвать новую философию управления…



Новая философия управления… Как она вам? Ньюсом, конечно, чувствует себя уверенно. А вот его гражданам повезло меньше: им приходится жить при его политике.



Жиль Деcолнье — предприниматель из города Сан-Франциско. Он говорит, что подумывает уехать из Сан-Франциско, после того как его дважды покусали бродяги. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Жиль! Трудно поверить, что это вообще реально. Это как сцена из «Рассвета мертвецов». Вас покусали! Расскажите нам об обстоятельствах.



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ, предприниматель: В последнем случае это был парень, который вошёл к нам, и мы попросили его уйти. Он ушёл, а через 15 минут вернулся, чтобы пристать к сотруднику, ударил кого-то, разбушевался… Сотрудники скрутили его, мы попытались вызвать полицию, чтобы она вмешалась и арестовала его. И в это время он решил меня укусить. Одно из его заявлений было таким: «Зачем вы вообще зовёте полицию? Они ничего не сделают! Они просто отпустят меня!» И я сказал: «Нет. На этот раз я провожу гражданский арест и жду прибытия полиции». И его забрали.



Похожий случай был и за четыре месяца до этого. Вошла женщина в состоянии наркотического опьянения, она ничего не соображала, и мы просто хотели, чтобы она покинула магазин. А она схватила мою руку, укусила её и повисла. В конце концов я высвободил руку, вывел женщину из магазина и забыл об этом. Но во второй раз…



То есть она висела, вцепившись в вашу руку зубами?



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ: Да.



Это жутко!



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ: Она была… не в себе, понимаете?



Вы не боялись заболеть?



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ: Я был в свитере. Я сразу посмотрел место укуса и обработал его перекисью водорода. Через одежду она не прокусила мне кожу, так что я решил, что всё в порядке. Я чувствую себя хорошо. С этого первого случая прошло уже несколько месяцев. Во втором случае зубы повредили мышечную ткань, потому что укус был очень, очень сильным, понимаете?



Трудно поверить, что это происходит в Америке. Итак, у вас есть магазин. В вашем магазине есть общественные туалеты?



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ: Да, и ими часто пользуются бездомные наркоманы. В туалетах они принимают наркотики, торгуют наркотиками… Я обнаружил там женщину с иглой в ноге, в отключке, посиневшую. Мне пришлось оторваться от дел и звонить в 911, вызывать полицию. Знаете, это отнимает время. И, по сути, такое происходит каждые 15—20 минут: человек в наркотическом опьянении заходит в магазин и устраивает беспорядок.



За стенами вашего магазина есть палаточный городок бездомных?



ЖИЛЬ ДЕCОЛНЬЕ: Да, вокруг здания, на Натома-стрит и Минна-стрит. Я сам живу в квартале оттуда, и я вижу Минна-стрит с палатками на тротуарах, где люди вынуждены ходить по проезжей части, потому что бездомные занимают тротуары. Чего они только не делают на этой улице! Шумят посреди ночи…



Когда я слышу об этом, мне так стыдно за страну. Правда, я в ужасе.



Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.