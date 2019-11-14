Welt: в Германии забили тревогу — количество бездомных неминуемо растёт

Федеральное общество по оказанию помощи бездомным забило тревогу: в Германии количество людей без крыши над головой существенно выросло. Главные тому причины — быстрорастущая арендная плата и нехватка льготных квартир для малообеспеченных, передаёт Welt.
Никогда ещё жилая площадь в больших городах Германии не стоила так дорого. Доступных квартир, сдаваемых внаём, становится всё меньше. Не хватает и льготных квартир для малообеспеченных. Именно поэтому Федеральное общество по оказанию помощи бездомным забило тревогу: количество людей без собственной жилой площади существенно выросло. Репортаж Изабеллы Финцель.
Съесть тарелку супа и согреться — бездомные находят приют в благотворительных столовых и пунктах социальной помощи на вокзалах. У большинства людей, которые сюда приходят, нет собственной жилой площади. Они ночуют у знакомых или на улице. В их числе не только пенсионеры и беженцы, но и студенты.
УЛЬРИКЕ РАЙЕР, сотрудница пункта социальной помощи бездомным на Восточном вокзале в Берлине:Есть очень молодые бездомные, которые приехали учиться в Берлин. Они живут некоторое время у знакомых, а потом понимают, что жильё так быстро не найти, и в итоге оказываются на улице.
В прошлом году в Германии насчитывалось около 680 тысяч бездомных. Это на 28 тысяч больше, чем в 2017 году. Бездомными считаются те, у кого нет временного жилища: то есть не только бездомные, но и люди, которые ночуют у знакомых и в социальных учреждениях. В группу риска в первую очередь входят матери-одиночки и молодёжь. Главные тому причины: быстрорастущая арендная плата и нехватка льготных квартир для малообеспеченных.
СЕБАСТЬЯН БАРТЕЛЬС, Берлинское объединение квартиросъёмщиков:По всей Германии нам нужен почти миллион дополнительных льготных квартир. В самом Берлине насчитывается всего 100 тысяч таких квартир, и мы исходим из того, что половина берлинцев на них претендует. Ситуация действительно критическая.
Некоторые бездомные даже пытаются выйти из ситуации при помощи так называемого каучсёрфинга и временами ночуют у незнакомых. Затем поиски крыши над головой начинаются заново.
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