Times: количество бездомных в Лондоне растёт, несмотря на обещания правительства

Ежегодный отчёт показал, что число ночующих под открытым небом в британской столице выросло на 13%. И это несмотря на планы правительства потратить £100 млн. на борьбу с бездомностью и решить окончательно эту проблему в Англии к 2027 году, пишет The Times.

В прошлом году в Лондоне «резко возросло» количество бездомных. И всё это несмотря на планы правительства снизить в половину число ночующих на улице, а затем вообще полностью разобраться с этой проблемой в Англии, пишет The Times.

Ежегодный отчёт показал, что ночь на улицах британской столицы проводят 1283 человек, то есть на 13% больше, чем в прошлом году. В остальных частях страны было зафиксирован спад: региональные власти насчитали 4751 бездомных, что на 2% меньше, чем в 2017 году.

Однако, по словам издания, эта официальная статистика серьёзно занижает количество бездомных. Подсчёт охватывает только один осенний вечер, и результат может различаться в зависимости от таких факторов, как погода и доступность ночлежных домов.

Летом британские власти пообещали потратить £100 млн. на борьбу с бездомностью. Они заявляли, что к 2022 году количество ночующих под открытым небом сократится вдвое, а к 2027-ому удастся полностью решить этот вопрос, напоминает The Times.

Глава благотворительной организации Crisis Джон Спаркс считает, что правительство должно сделать больше, чтобы разобраться с «коренными причинами» бездомности. «Для этого необходимо выдавать пособие, которое действительно покроет стоимость аренды, и строить намного больше социального жилья, чтобы обеспечить потребности людей по всей стране», - добавил он.