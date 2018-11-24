ES: политика жёсткой экономии оставила без крыши над головой тысячи жителей Лондона

Новое исследование выявило шокирующий кризис бездомности в Великобритании. По данным благотворительной организации Shelter, только в столице страны 170 тыс. человек не имеют постоянного жилья, пишет Evening Standard. Опрошенные изданием политики и эксперты считают, что в сложившейся ситуации виновато консервативное правительство, которое уже не первый год экономит на социальных программах.

Новое исследование продемонстрировало шокирующий масштаб кризиса бездомности в Соединённом Королевстве. По меньше мере 320 тыс. британцев не имеют постоянного жилья. Причём большая часть (170 тыс. человек) — это жители столицы, пишет Evening Standard.

Неутешительная статистика была собрана благотворительной организацией Charity. По её данным, лондонский округ Ньюхэм насчитывает наибольшее количество бездомных — 14611.

«Эти цифры показывают, в каком отчаянном положении оказался Ньюхэм. И я намерена бороться с этим», — обещает глава округа Роксана Фиаз. По её словам, кризис настолько серьёзный, что более 70 человек вынуждены каждую ночь спать на улице.

«Тем не менее важно помнить, что эта ситуация возникла не из-за политики нашего совета. Это трагический результат работы центрального правительства с их стремлением обеспечить жёсткую экономию, нападками на социальное жилье и сокращением субсидий для местных властей», — подчеркивает Фиаз.

Телли Африк живёт со своей женой и двумя малолетними детьми в одном из общежитий столичного района Уолтем-Форест. Он говорит, что его семья стала бездомной, потому что больше не смогла позволить себе аренду жилья в частном секторе, несмотря на наличие работы.

Африк сменил уже шесть общежитий. «Хостел, в котором мы живём сейчас, забит под завязку. Все борются за место. Моя семья спит в одной комнате, и мы едим на полу, потому что у нас нет стола», — рассказывает он.

«У меня была новая работа менеджером в супермаркете. Но мой контракт разорвали, потому то я постоянно встречался с различными жилищными группами. Это стало прямым результатом того, что у нас нет постоянного жилья», — считает Африк.

Член парламента Лин Браун признаётся, что эта статистка её пугает, но, к сожалению, не удивляет. «Бездомность — это не что-то неизбежное. Это результаты многолетней провальной политики жёсткой экономии, которую проводят тори, катастрофического недофинансирования социального жилья, ограничения жилищных пособий и частного арендного сектора, где домовладельцы могут выселять семьи просто для того, чтобы взимать более высокую плату», — отмечает политик.

С её доводами соглашается другой законодатель Дэвид Лэмми. На его взгляд, консервативное правительство мерами жёсткой экономии намеренно подрывало важные социальные службы, что привело к резкому росту бездомности в столице.

«Лондон стал историей о двух городах, где средний класс изводится на корню и заменяется двумя другими — сверхбогатыми и теми, кто либо живёт в бедности, либо близок к ней», — полагает Лэмми. По его мнению, Лондон отчаянно нуждается в социальном жилье и поддержке служб, чтобы снизить существующую несправедливость.

Представительница Shelter Конни Каллен считает непростительным то, что тысячи людей в британской столице, оказались затронуты кризисом жилья, и теперь у них нет места, которое они могли бы назвать домом.

«В результате идеального шторма из стремительно растущей арендной платы, сокращения пособий и общего недостатка социального жилья рекордное число людей спят на улице или ютятся в тесной комнате общежития. Нам срочно нужно действовать, чтобы изменить завтрашний день для сотен тысяч, жизнь которых будет омрачена бездомностью этой зимой», — предупреждает Каллен.