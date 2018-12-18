Local: в шведском Веллинге попрошаек объявили вне закона

Запрет на попрошайничество вступил в силу в шведском городе Веллинге, информирует Local. Это решение принял муниципальный совет города и одобрил Высший административный суд Швеции: таким образом, создан прецедент, который может привести к запрету попрошайничества на всей территории страны. Издание отмечает, что правозащитные организации недовольны таким решением.

Высший административный суд Швеции одобрил запрет на попрошайничество в городе Веллинге, сообщает Local. Издание сообщает, что муниципальный совет города согласовал такое решение ещё в августе 2017 года, однако тогда административный совет провинции Сконе (к которой относится Веллинге — ИноТВ) и провинциальный апелляционный суд отклонили запрет, сославшись на недостаток доказательств того, что попрошайки нарушают общественный порядок.

Издание пишет, что запрет на попрошайничество и пассивный сбор денег будет действовать в пяти выделенных зонах муниципалитета —— поскольку было решено, что его установление по всей территории противоречит муниципальным законам об общественном порядке.

Как отмечает Local, поскольку новое правило одобрено высшим административным судом Швеции, оно создаёт прецедент, который может привести к похожим запретам в других шведских городах.

По информации издания, подобный закон также пытались ввести в муниципалитетах Эскилстуна и Кунгсбака, а шведская правоцентристская Умеренная коалиционная партия вновь подняла вопрос о запрете попрошайничества на всей территории страны, по примеру соседней Дании.

Правозащитные организации, такие как Amnesty International подвергли меры против попрошайничества критике, заявив, что они подвергают людей, и так живущих в бедности, риску социальной маргинализации и судебных наказаний.