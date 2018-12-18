Local: в шведском Веллинге попрошаек объявили вне закона

Запрет на попрошайничество вступил в силу в шведском городе Веллинге, информирует Local. Это решение принял муниципальный совет города и одобрил Высший административный суд Швеции: таким образом, создан прецедент, который может привести к запрету попрошайничества на всей территории страны. Издание отмечает, что правозащитные организации недовольны таким решением.
Высший административный суд Швеции одобрил запрет на попрошайничество в городе Веллинге, сообщает Local. Издание сообщает, что муниципальный совет города согласовал такое решение ещё в августе 2017 года, однако тогда административный совет провинции Сконе (к которой относится Веллинге — ИноТВ) и провинциальный апелляционный суд отклонили запрет, сославшись на недостаток доказательств того, что попрошайки нарушают общественный порядок.
Издание пишет, что запрет на попрошайничество и пассивный сбор денег будет действовать в пяти выделенных зонах муниципалитета —— поскольку было решено, что его установление по всей территории противоречит муниципальным законам об общественном порядке.
Как отмечает Local, поскольку новое правило одобрено высшим административным судом Швеции, оно создаёт прецедент, который может привести к похожим запретам в других шведских городах.
По информации издания, подобный закон также пытались ввести в муниципалитетах Эскилстуна и Кунгсбака, а шведская правоцентристская Умеренная коалиционная партия вновь подняла вопрос о запрете попрошайничества на всей территории страны, по примеру соседней Дании.
Правозащитные организации, такие как Amnesty International подвергли меры против попрошайничества критике, заявив, что они подвергают людей, и так живущих в бедности, риску социальной маргинализации и судебных наказаний.
Российские «специалисты по дезинформации» направили свои усилия на дискредитацию спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу сохранить место в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию доклада сената США о «российской кампании».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что численный состав российских военнослужащих на территории Сирии сокращён и доведён до установленного штата.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Зобова.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке комитетом сената США по разведке нового доклада о «кампании России по дезинформации», якобы направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.
В связи с отменой ограничений в отношении российских бизнесменов для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) работа по подготовке официальной российской резиденции «Русский дом» в Давосе будет возобновлена.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев прокомментировал в беседе с RT заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин высказался по поводу своего ареста в ходе рассмотрения апелляции на продление пребывания в СИЗО на два месяца ему и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.