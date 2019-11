Fox News: количество бездомных в американском Остине приблизилось к рекорду 10-летней давности

На фоне роста экономики и сокращения разрыва между богатыми и бедными в американском городе Остин число бездомных готовится побить рекорд десятилетней давности, а приюты переполнены, передаёт Fox News. При этом активист Макс Москоу настаивает, что программа местных властей по поддержке бездомных лишь подвергает их ещё большей опасности.

Кризис в Остине. Власти штата вмешались, чтобы привести в порядок лагеря для бездомных в столице Техаса, в то время как количество бездомных в городе приближается к рекорду десятилетней давности. С нами на связь по телефону выходит представитель группы поддержки бездомных The Other Ones Foundation Макс Москоу. Насколько мне известно, вы не одобряете проект мэра, что вас в нём не устраивает?

МАКС МОСКОУ, представитель The Other Ones Foundation: Что ж, во-первых, я хотел бы сказать, The Other Ones Foundation уже на протяжении года убирается в лагерях для бездомных. В прошлом году мы вывезли более 115 тысяч фунтов мусора из парков и зелёных насаждений Остина.

На значительно меньшем по масштабу уровне мы преследуем одну и ту же цель. Однако нам кажется, что проект плохо организован, потому что людей выгоняют. Мы просим их покинуть лагеря, притом что им некуда идти. Хорошо известно, что все приюты Остина переполнены, и попасть в их лист ожидания достаточно дорого.

Кроме того, мы выгоняем людей внезапно, без предупреждения. В результате они теряют жизненно важные для них вещи, такие как медицинские препараты, тёплая одежда, палатки, спальные мешки и документы, удостоверяющие личность.

Могу я задать вам в связи с этим вопрос…

МАКС МОСКОУ: Конечно.

…они говорят, что забирают их с улиц и отправляют в приюты, вы говорите, что приюты переполнены, что это значит? Они утверждают, что отправляют бездомных в приюты, это не так?

МАКС МОСКОУ: Они отправляют их в приюты, где их не принимают, потому что их негде разместить. Таким образом, всем им приходится возвращаться на улицы, где они оказываются вне поля зрения и где находиться намного опаснее.

Множество городов в настоящий момент сталкиваются с этой проблемой, и она встаёт всё более остро. В то же время, откровенно говоря, экономика немного укрепилась, а разрыв между богатыми и бедными сократился, так почему, на ваш взгляд, проблема усугубляется?

МАКС МОСКОУ: Это очень сложный вопрос. Не думаю, что у меня есть время или высокая квалификация, для того чтобы рассуждать на эту тему. На данный момент могу сказать, что между социальными службами и людьми, которые пережили травму и нуждаются в них, всё ещё отсутствует взаимопонимание. Получить доступ в социальные службы непросто. В этом и состоит наша основная задача. Мы используем двухуровневый подход. Первое, что мы делаем, когда люди к нам обращаются, находим им работу, на которую несложно устроиться. Они незамедлительно начинают работать с нами, и мы помогаем им с рассмотрением их дела и ориентироваться в этих сложных социальных службах.

Времени остаётся совсем немного, так что можете кратко ответить на ещё один вопрос…

МАКС МОСКОУ: Разумеется.

…насколько мне известно, ваша программа осуществляет деятельность на контрактной основе, вы делаете это дешевле, чем если бы городские власти делали всё самостоятельно?

МАКС МОСКОУ: Власти всё равно заключат контракт с кем-то, так что… Мы делаем это очень дёшево и весьма эффективно и даже не используем средства, выделенные на бездомных, мы используем средства, выделенные на частные контракты с людьми, которые придут и приведут всё в порядок. И они выбрали нас, потому что они увидели возможность выполнить работу и провести людей через новую систему поиска жилья.

Хотелось бы, чтоб у нас было больше времени. Надеюсь, вы к нам ещё вернётесь. Спасибо.

МАКС МОСКОУ: Не за что. Спасибо за приглашение.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2019 года.