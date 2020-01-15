NTD: игры разума — безработным в Южной Корее приходится вступать в битву с кадровиками-роботами

Уже около четверти южнокорейских корпораций используют либо планируют начать использовать роботизированную систему при найме персонала. Соискателям приходится проходить непростое собеседование с искусственным интеллектом. И это привело к появлению специальных курсов, где людей учат, как обойти все ловушки в беседе с роботом-кадровиком, передаёт NTD.

Южнокорейский студент Ким Сок У готовится к собеседованию с потенциальным работодателем. Но принимать его ответы будет не человек, а искусственный интеллект.



Ким изучает менеджмент в одном из лучших вузов в Южной Корее. Предыдущие его попытки пройти собеседования с компьютером провалились. После этого он решил пойти на специальные курсы, на которых учат, как победить в схватке между роботом и человеком.



КИМ СОК У, студент: Соискатели готовы приукрашивать свои способности, чтобы работодатель обратил на них внимание. Но ты не можешь обмануть искусственный интеллект!



Собеседования с использованием искусственного интеллекта в Южной Корее всё популярнее. Компании прибегают к этой технологии, чтобы обнаруживать плагиат в резюме либо проверять, как кандидаты реагируют в разных ситуациях. Программа оценивает соискателей по 37 параметрам.



КРИС ЧОН, сотрудник технологической компании: Мы проверяем их подсознательное поведение. Реальные способности или профессионализм невозможно оценить по их мыслям, действиям и ответам во время собеседования. Мы хотим увидеть, какова подсознательная реакция соискателя и как он действует в разных ситуациях.



Впрочем, южнокорейцы также становятся всё более изобретательными в вопросе того, как проходить такие собеседования. Появляются целые учебные заведения, в которых учат, как себя вести.



ПАК СОН ЧОН, специалист по искусственному интеллекту: Искусственный интеллект — это уже тренд. Также в Южной Корее есть и серьёзная проблема с трудоустройством молодёжи, конкуренция очень высокая. Мы помогаем студентам успешно проходить собеседования с использованием искусственного интеллекта.



Некоторые студенты недовольны, что им придётся потратить дополнительные средства только для того, чтобы научиться проходить интервью.



Ю ВАН ДЖЭ, соискатель работы: Искусственный интеллект не будет задавать личные вопросы, во время такого интервью будет не так комфортно, как с человеком. А ещё придётся записываться на курсы, чтобы научиться проходить такие собеседования! Так что традиционные способы мне нравятся больше.



В настоящее время около четверти из более 130 корпораций в стране используют либо планируют использовать роботизированную систему найма персонала.



Дата выхода в эфир 14 января 2020 года.