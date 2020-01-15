NTD: игры разума — безработным в Южной Корее приходится вступать в битву с кадровиками-роботами

Уже около четверти южнокорейских корпораций используют либо планируют начать использовать роботизированную систему при найме персонала. Соискателям приходится проходить непростое собеседование с искусственным интеллектом. И это привело к появлению специальных курсов, где людей учат, как обойти все ловушки в беседе с роботом-кадровиком, передаёт NTD.
Южнокорейский студент Ким Сок У готовится к собеседованию с потенциальным работодателем. Но принимать его ответы будет не человек, а искусственный интеллект.
Ким изучает менеджмент в одном из лучших вузов в Южной Корее. Предыдущие его попытки пройти собеседования с компьютером провалились. После этого он решил пойти на специальные курсы, на которых учат, как победить в схватке между роботом и человеком.
КИМ СОК У, студент:Соискатели готовы приукрашивать свои способности, чтобы работодатель обратил на них внимание. Но ты не можешь обмануть искусственный интеллект!
Собеседования с использованием искусственного интеллекта в Южной Корее всё популярнее. Компании прибегают к этой технологии, чтобы обнаруживать плагиат в резюме либо проверять, как кандидаты реагируют в разных ситуациях. Программа оценивает соискателей по 37 параметрам.
КРИС ЧОН, сотрудник технологической компании:Мы проверяем их подсознательное поведение. Реальные способности или профессионализм невозможно оценить по их мыслям, действиям и ответам во время собеседования. Мы хотим увидеть, какова подсознательная реакция соискателя и как он действует в разных ситуациях.
Впрочем, южнокорейцы также становятся всё более изобретательными в вопросе того, как проходить такие собеседования. Появляются целые учебные заведения, в которых учат, как себя вести.
ПАК СОН ЧОН, специалист по искусственному интеллекту:Искусственный интеллект — это уже тренд. Также в Южной Корее есть и серьёзная проблема с трудоустройством молодёжи, конкуренция очень высокая. Мы помогаем студентам успешно проходить собеседования с использованием искусственного интеллекта.
Некоторые студенты недовольны, что им придётся потратить дополнительные средства только для того, чтобы научиться проходить интервью.
Ю ВАН ДЖЭ, соискатель работы:Искусственный интеллект не будет задавать личные вопросы, во время такого интервью будет не так комфортно, как с человеком. А ещё придётся записываться на курсы, чтобы научиться проходить такие собеседования! Так что традиционные способы мне нравятся больше.
В настоящее время около четверти из более 130 корпораций в стране используют либо планируют использовать роботизированную систему найма персонала.
Защитник сборной России по пляжному футболу и московского «Спартака» Антон Шкарин поделился мнением о бывшем тренере национальной команды Кике Сетьене, ставшем новым наставником испанского клуба «Барселона».
Защитник сборной России по пляжному футболу и московского «Спартака» Антон Шкарин прокомментировал назначение бывшего тренера национальной команды Кике Сетьена наставником испанского клуба «Барселона».
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 15 января, поддержало в первом чтении поправки в закон о жилищной политике, расширяющие полномочия органов государственной власти в области регулирования жилищных правоотношений.
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о падении рождаемости в России.
Российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России композитору Максиму Дунаевскому по случаю 75-летия, отметив особое место его музыкальных произведений в репертуаре известных исполнителей.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Удмуртской Республики Анна Ващенко в беседе с интернет-изданием «Сусанин» рассказала о проверке частного детского сада, где 10 декабря умерла годовалая девочка.
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил ему внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию полностью отражает ценности организации в области поддержки детей и образования.
Россия не боится санкций США и знает, как им противостоять. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявления о возможных американских санкциях в случае покупки Ираком комплексов С-400.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею законопроекта, позволяющего туристам контролировать покупку туров с помощью системы «Электронная путёвка».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о необходимости дополнительной поддержки семей с детьми.
Пять ядерных держав, являющихся членами СБ ООН, должны приступить к работе по устранению угрозы предпосылок глобальной войны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.