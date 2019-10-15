NBC: чипирование людей стало реальностью в Швеции

Вживление микрочипов в человеческое тело — один из популярных мотивов в антиутопиях, но в Швеции уже нашлись желающие заменить кошелёк, ключи и документы «умным» устройством, которое всегда с собой, сообщает NBC News. По некоторым оценкам, в стране уже от пяти до десяти тысяч чипированных.

Когда Элиас Бробергер приходит на работу, ему не нужен пропуск. И деньги не нужны. На самом деле большая часть того, что может ему потребоваться в течение дня, спрятана прямо здесь, под кожей его руки.



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Хотите потрогать?



САРА ХАРМАН, корреспондент NBC: Да! Ого, похоже на рисовое зёрнышко!



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, рисовое зёрнышко!



В его руку вживлён микрочип, который служит ему и ключами, и удостоверением личности, и кошельком.



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, всё это в чипе. Я использую его, чтобы передвигаться по зданию…



САРА ХАРМАН: …купить что-нибудь перекусить.



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, именно.



САРА ХАРМАН: Ну, пойдёмте, купим перекусить! Я это открыть не могу?



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Нет.



САРА ХАРМАН: Ясно.



ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Что мне нужно сделать, так это подсветить мой чип, информация загрузится, и я получу доступ к холодильнику.



Популярные телешоу, такие как «Чёрное зеркало», представляли чипы как атрибут будущей антиутопии.



ФРАГМЕНТ ИЗ СЕРИАЛА «ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО»: Глубокая установка под местной анестезией, и готово.



А вот в Швецию микрочипы уже пришли.



САРА ХАРМАН: В имплантах с микрочипами применяются те же технологии, которые устанавливают контакт с кредитными картами.



Таким образом, наличные в Швеции фактически вышли из употребления.



САРА ХАРМАН: Никакой наличности?



ПРОДАВЕЦ: Никакой наличности.



На этой технологической ярмарке самые продвинутые могут принять участие в чипировании — соединить свою руку с этой новой технологией.



ЖЕНЩИНА: Я подумала, что будет весело.



Процесс прост и быстр. Прокол кожи — и чип вставляется за считанные секунды. Трансформация состоялась. Что же касается боли…



МУЖЧИНА: Я её почти не чувствовал.



Но даже в этой стране, раньше других принимающей новинки, не все спешат чипироваться.



ЖЕНЩИНА: …в меньшей степени чувствовать себя человеком. Я бы чувствовала себя роботом.



ЖЕНЩИНА: Думаю, там может быть гораздо больше данных, и это в вашем теле…



Централизованного реестра, отслеживающего количество чипированных людей, не существует. Но, по оценкам биохакера Ханнеса Сьоблада, их от пяти до десяти тысяч.



ЖЕНЩИНА: Как вы думаете, в будущем все будут чипированы?



ХАННЕС СЬЮБЛАД, биохакер, предприниматель: Думаю, это будет добровольно. Но я совершенно уверен, что миллионы людей сочтут очень полезным иметь «умное» устройство у себя под кожей.



Может быть, микрочипирование людей — это то, что ждёт нас в будущем. Но в Швеции оно уже стало реальностью.

Сара Харман, NBC News, Стокгольм.



Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.