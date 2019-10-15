NBC: чипирование людей стало реальностью в Швеции
Когда Элиас Бробергер приходит на работу, ему не нужен пропуск. И деньги не нужны. На самом деле большая часть того, что может ему потребоваться в течение дня, спрятана прямо здесь, под кожей его руки.
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Хотите потрогать?
САРА ХАРМАН, корреспондент NBC: Да! Ого, похоже на рисовое зёрнышко!
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, рисовое зёрнышко!
В его руку вживлён микрочип, который служит ему и ключами, и удостоверением личности, и кошельком.
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, всё это в чипе. Я использую его, чтобы передвигаться по зданию…
САРА ХАРМАН: …купить что-нибудь перекусить.
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Да, именно.
САРА ХАРМАН: Ну, пойдёмте, купим перекусить! Я это открыть не могу?
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Нет.
САРА ХАРМАН: Ясно.
ЭЛИАС БРОБЕРГЕР: Что мне нужно сделать, так это подсветить мой чип, информация загрузится, и я получу доступ к холодильнику.
Популярные телешоу, такие как «Чёрное зеркало», представляли чипы как атрибут будущей антиутопии.
ФРАГМЕНТ ИЗ СЕРИАЛА «ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО»: Глубокая установка под местной анестезией, и готово.
А вот в Швецию микрочипы уже пришли.
САРА ХАРМАН: В имплантах с микрочипами применяются те же технологии, которые устанавливают контакт с кредитными картами.
Таким образом, наличные в Швеции фактически вышли из употребления.
САРА ХАРМАН: Никакой наличности?
ПРОДАВЕЦ: Никакой наличности.
На этой технологической ярмарке самые продвинутые могут принять участие в чипировании — соединить свою руку с этой новой технологией.
ЖЕНЩИНА: Я подумала, что будет весело.
Процесс прост и быстр. Прокол кожи — и чип вставляется за считанные секунды. Трансформация состоялась. Что же касается боли…
МУЖЧИНА: Я её почти не чувствовал.
Но даже в этой стране, раньше других принимающей новинки, не все спешат чипироваться.
ЖЕНЩИНА: …в меньшей степени чувствовать себя человеком. Я бы чувствовала себя роботом.
ЖЕНЩИНА: Думаю, там может быть гораздо больше данных, и это в вашем теле…
Централизованного реестра, отслеживающего количество чипированных людей, не существует. Но, по оценкам биохакера Ханнеса Сьоблада, их от пяти до десяти тысяч.
ЖЕНЩИНА: Как вы думаете, в будущем все будут чипированы?
ХАННЕС СЬЮБЛАД, биохакер, предприниматель: Думаю, это будет добровольно. Но я совершенно уверен, что миллионы людей сочтут очень полезным иметь «умное» устройство у себя под кожей.
Может быть, микрочипирование людей — это то, что ждёт нас в будущем. Но в Швеции оно уже стало реальностью.
Сара Харман, NBC News, Стокгольм.
Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.
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